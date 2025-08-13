Corxeres d’estiu (XIII)
Continuam amb les recomanacions musicals estiuenques, que són moltes i variades.
Per avui mateix, a l’aparcament de s’Alqueria Vella del Parc Natural de Llevant (21h), ens trobarem amb
{"anchor-link":true}
, amb el científic i divulgador Josep Lluis Pol i l’equip d’educació ambiental del Parc Natural.
A Deià, dins les Jornades pianístiques que organitza el Festial de música, a Son Marroig, La jove pianista xinesa Yue Meng Li, interpretarà obres de Chopin i Schubert.
Demà dijous en el Convent dels Mínims de Campos (20h), el cicle de cambra de Migjorn, presenta un concert amb el Dúo Soleà, format per Álvaro Jaén Navarro, guitarra i Sofía Mas Lawer, flauta travessera. Amb el títol d’
{"anchor-link":true}
, el músics presentaran un recorregut musical per la música popular.
Demà dijous (21h) i demà passat divendres (20h), l’Auditòrium de Palma ofereix la possibilitat de veure el Ballet de Kiev a través d’una obra mítica del repertori de dansa clàssica:
{"anchor-link":true}
de Txaikovski, amb la coreografia icònica de Marius Petipa.
Al claustre de Sant Domingo de Pollença, el festival de Música ha programat un dels grups de cambra més interessants del país, el Quartet Casals. Fundat el 1997 a l’Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid, el Quartet va guanyar el primer premi als concursos de Londres (2000) i Brahms-Hamburg (2002), guardons a partir dels quals es consolidà com una de les formacions de referència. Ha actuat a prestigioses sales com el Carnegie Hall, la Philharmonie de Berlín, el Musikverein de Viena, el Concertgebouw d’Amsterdam i el Suntory Hall de Londres. A Pollença interpretaran el Quartet de corda en re major, op. 76 número 5 de Joseph Haydn, el Quartet de corda núm. 8 en do menor, op. 110 de Dmitri Xostakóvitx i el Quartet de corda númer 6 en fa menor, op. 80 de Felix Mendelssohn.
Divendres a la plaça de Sant Pere de la Colònia de Sant Pere, l’Associació d’Amics de la Música ens proposa un projecte de Miquel Bennassar i l’Huialfàs Ensemble, un grup a través del qual Bennàssar reviu les tonades de treball pagès en clau jazzística i experimental. Bennàssar ha dut a terme un projecte de recerca per a rescatar els ressons de les melodies que omplien el camp en els segles passats, i les ha arreglat per a orquestra de jazz amb secció de corda, instruments tradicionals i, per descomptat, veu.
També divendres i a l’Auditori Municipal de Porreres (20h), el tenor Joan Laínez i la Filharmònica Porrerenca ens acostaran fragments de sarsuela.
Una hora més tard (21h) i a la Torre de Canyamel, Luar na Lubre participarà en el cicle Arrels, un cicle de música íntima.
Suscríbete para seguir leyendo
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes