«De casas, jardines y paseos»

Lo citábamos en la anterior crónica: Richard Wagner murió en Venecia, pero está enterrado en la villa Wahnfried, en Bayreuth. Aquí, la tumba, situada en los hermosos jardines que rodean la mansión, contiene los restos del compositor y de su esposa Cósima, hija de Franz Liszt, que sí murió en Bayreuth, en una casa junto a la de su amigo y yerno. Sí, Wagner y Liszt estuvieron emparentados, pues la hija del músico húngaro se casó con el alemán. Como curiosidad diremos que, junto a la tumba de los amantes, se encuentra otra más pequeña en la que yacen los restos de uno de los perros del matrimonio.

Alrededor de esta lápida, hace ocho años, las voces masculinas de la Coral Universitat Illes Balears, a las órdenes de Joan Company, cantaron un fragmento de Das Liebesmahl der Apostel, una partitura que nuestros coristas ya habían cantado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. La coral, en el año de su cuarenta aniversario, participó en el Festival Junger Künstler interpretando en diversas iglesias del municipio un programa en el que se incluyeron obras del repertorio musical Balears.

Wahnfried respira Wagner. Hay que visitar ese espacio, aunque solamente sea por dar una vuelta por los jardines, muy bien cuidados, por cierto, aunque no es nada despreciable pagar la entrada y ver en persona algunos de los salones en los que el compositor y su esposa vivieron y trabajaron. La biblioteca, extensa, está llena de ediciones curiosas de obras de Shakesperare, de Dante, de los clásicos griegos y de los autos sacramentales de Calderón de la Barca, entre otros volúmenes. Ahora convertida en sala de conciertos de cámara, esta sala bien merece unos minutos de recogimiento. Wagner, en esencia, está ahí.

Y para redondear el paseo, es interesante el Museo en el que se muestran diversos vestidos que han llevado algunos de los grandes que han participado en el festival de verano: Así, podemos ver el traje que convirtió a Simon Estes en el Holandés errante, a Gwyneth Jones en heroína wagneriana o a Hanna Schwarz en Fricka la esposa del dios Wotan.

Saliendo de esa histórica casa, nos encontramos, a un lado, con el Museo Liszt, la casa en la que el compositor falleció en el verano de 1886, después de haber visitado, ya enfermo, el Festival de ópera. En esta casa que acompañó al músico en sus últimas semanas, vivía el guardabosques, pues Cósima, decidió que su padre no debía residir con ella y sus hijos. De hecho, en esos últimos días de vida, la hija acompañó en solitario al compositor, sin dejar que se acercaran a verlo personalidades que querían despedirse de él. La soledad envolvió los últimos sueños del artista. Como escribe Thomas Mann en El corazón de las tinieblas: “Vivimos igual que soñamos: solos”.

Liszt está enterrado en el cementerio de Bayreuth.

Como dato histórico comentemos que el compositor e instrumentista, ofreció algún recital en alguno de los pianos históricos de la fábrica Steingraeber, de la misma ciudad y que vale la pena visitar. Como también es recomendable entrar en la pequeña spitalkirche o iglesia luterana del hospital en la que por las mañanas puede que uno se encuentre ensayando a algún organista local, que acompañará, horas después, a los fieles mientras cantan algún coral, Ein feste burg ist unser Gott, por ejemplo, atribuido al propio Lutero.