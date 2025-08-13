El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera
El músico mallorquín continúa "estable dentro de la gravedad" en la UCI de Son Espases, según el último parte médico
El cantautor Jaime Anglada ha sido operado este miércoles de la cadera y en los próximos días será intervenido quirúrgicamente de la mandíbula y la muñeca.
El músico mallorquín continúa ingresado en la UCI del hospital de Son Espases, «estable dentro de la gravedad», según el último parte médico, debido a las múltiples lesiones sufridas al ser arrollado por un coche que se dio a la fuga mientras él circulaba en moto por Cala Major.
El popular cantante, amigo del rey Felipe VI, sigue con una elevada sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de paliar los dolores tras el grave accidente.
Resultado positivo
La primera operación ha consistido en ponerle una placa a causa de la fractura de la cadera y el resultado ha sido positivo, por lo que ahora los médicos proseguirán con las otras partes del cuerpo rotas por el impacto del vehículo, la muñeca y la mandíbula.
El grave atropello en la madrugada del pasado viernes por parte de un conductor bajo los efectos del alcohol hizo que en un primer momento se temiese por su vida, aunque finalmente Jaume Anglada está evolucionando de forma favorable, siempre dentro de la gravedad de los hechos.
