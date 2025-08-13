El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera

El músico mallorquín continúa "estable dentro de la gravedad" en la UCI de Son Espases, según el último parte médico

Jaime Anglada en plena actuación frente a Felipe VI en la última Copa del Rey Mapfre, en el Náutico de Palma

Jaime Anglada en plena actuación frente a Felipe VI en la última Copa del Rey Mapfre, en el Náutico de Palma / Raúl Terrés / E. Press

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El cantautor Jaime Anglada ha sido operado este miércoles de la cadera y en los próximos días será intervenido quirúrgicamente de la mandíbula y la muñeca.

El músico mallorquín continúa ingresado en la UCI del hospital de Son Espases, «estable dentro de la gravedad», según el último parte médico, debido a las múltiples lesiones sufridas al ser arrollado por un coche que se dio a la fuga mientras él circulaba en moto por Cala Major.

El popular cantante, amigo del rey Felipe VI, sigue con una elevada sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de paliar los dolores tras el grave accidente.

Resultado positivo

La primera operación ha consistido en ponerle una placa a causa de la fractura de la cadera y el resultado ha sido positivo, por lo que ahora los médicos proseguirán con las otras partes del cuerpo rotas por el impacto del vehículo, la muñeca y la mandíbula.

Noticias relacionadas y más

El grave atropello en la madrugada del pasado viernes por parte de un conductor bajo los efectos del alcohol hizo que en un primer momento se temiese por su vida, aunque finalmente Jaume Anglada está evolucionando de forma favorable, siempre dentro de la gravedad de los hechos.

Lugar del accidente del cantante Jaume Anglada en la calle Joan Miró de Palma

Lugar del accidente del cantante Jaume Anglada en la calle Joan Miró de Palma

Ver galería

Lugar del accidente del cantante Jaume Anglada en la calle Joan Miró de Palma / G. Bosch

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
  2. La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
  3. Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
  4. Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
  5. Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
  6. De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
  7. Así es el día a día de un 'concierge': el hombre que cumple los deseos más extravagantes de los turistas millonarios en Mallorca
  8. La nobleza celebra el tradicional cóctel benéfico de la Orden de Malta en Mallorca

El Palmer Basket ficha al pívot Abdou Tsimbila

El Palmer Basket ficha al pívot Abdou Tsimbila

El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera

El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera

Calvià entrega este lunes las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda social del municipio

Calvià entrega este lunes las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda social del municipio

Detenido en Palma por amenazar con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Detenido en Palma por amenazar con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola

Derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola

El mallorquín Joan Munar estará en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi

El mallorquín Joan Munar estará en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi

Meliá desmiente el anuncio del Gobierno de Milei del desembarco de Rafa Nadal con siete hoteles Zel en Argentina

Meliá desmiente el anuncio del Gobierno de Milei del desembarco de Rafa Nadal con siete hoteles Zel en Argentina
Tracking Pixel Contents