Can Bordoy se convierte en 'El jardín del Yeti', una exposición de la reconocida artista coreana Miju Lee

La exposición El jardín del Yeti, de la reconocida artista coreana Miju Lee, se podrá visitar desde este jueves hasta el 31 de octubre en el hotel Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden. Esta muestra, que se expone por primera vez en España, llega directamente desde Corea del Sur comisariada por el galerista mallorquín Marc Bibiloni.

El Yeti, como figura principal de la obra, transforma el hotel en un espacio onírico donde la realidad se mezcla con los sueños y el mundo interior de la autora.

La ubicación de la exposición responde a una nueva tendencia dentro del mundo del arte, que consiste en colocar las obras en ubicaciones que sintonicen con la vida cotidiana en lugar de las galerías tradicionales.

Bajo esta premisa, Can Bordoy ha sido la localización elegida debido a su firme apuesta por el arte, ya que según Mónica Cerdá Gómez, responsable de comunicación del establecimiento, durante la reestructuración de la antigua casa quisieron "hacer un hotel con vida propia".

El galerista Marc Bibiloni, impulsor del proyecto y propietario de la galería con su mismo nombre en Madrid, cuenta que conoció a Miju Lee a través de redes sociales y que desde entonces llevan cinco años trabajando juntos.

El mundo de los sueños de Miju Lee

La autora se formó inicialmente como diseñadora industrial, pero dejó de lado esa faceta para seguir su intuición artística estudiando cerámica en Barcelona, donde desarrolló y formó su estilo característico actual.

La artista coreana fusiona la abstracción occidental con la sensibilidad visual del Este asiático, creando obras ambiguas, suaves y delicadas que forman parte de un lenguaje pictórico único, en el que la vulnerabilidad se convierte en un símbolo de fuerza interior y belleza.

El jardín del Yeti se compone de 12 piezas de esculturas y cuadros que transportan al usuario a un mundo híbrido entre la realidad y los sueños de la artista.

"Miju Lee sueña con el Yeti desde pequeña y el proceso de hacer el pelaje de la criatura le ha servido como terapia de desconexión", relata Bibiloni, quien además explica que "el Yeti en movimiento representa la explosión internacional que ha tenido la artista".

Esta muestra se integra completamente con la ambientación de Can Bordoy, combinando la modernidad con la tradición y la historia. Elementos clave en la simbología de Lee, como las setas o las mariposas, evocan conceptos como las ideas o la delicadeza, siendo el Yeti el guía de su mundo.

Parte de las obras están ubicadas en el restaurante Botànic con el objetivo de que todos puedan disfrutar de las obras en el jardín privado del hotel. Además, para mayor inmersión, el restaurante diseñará un plato inspirado en las setas y las técnicas de la cocina coreana de la mano del chef Andrés Benítez.

La colaboración entre Marc Bibiloni y el hotel Can Bordoy marca el inicio de un ciclo de exposiciones que traerá a Mallorca a más artistas internacionales de prestigio. Tras la finalización de esta exposición el 31 de octubre, ambas partes seguirán trabajando para la próxima muestra, que estará centrada en la Navidad.