El artista Kasper Eistrup en el CCA Andratx: "Quiero que mirar mi obra sea similar a tener un espacio para descansar"

Tras una pared hecha con puertas antiguas de madera pintadas de azul se oculta How to expand an ocean, donde los visitantes de la nueva exposición del CCA Andratx se aproximan a las «impresiones, pensamientos y energías que se han cruzado por el camino» del artista danés Kasper Eistrup, tal como explica.

El también músico del grupo Kashmir, muy conocido en su país, se siente «una especie de antena que trata de captar todas las señales que pasan cerca».

Por eso su obra tiene muchas capas y significados, tanto los lienzos de gran formato como los pequeños montajes que compone con fotos y recortes antiguos, dibujo, pintura, restos de café, suciedad y otros materiales recopilados a lo largo de los años, enumera. «Los rostros miran de oeste a este, desde EEUU hasta Europa», apunta.

"Tiempos preocupantes"

No quiere influir en el público, ya que «se puede percibir de mil maneras diferentes», pero avanza que «podría ser una exposición política». «Como todos sabemos, estos tiempos que vivimos son muy preocupantes en múltiples sentidos. Suceden muchas cosas y el flujo de noticias es abrumador»; y eso con su antena creativa acaba transformándolo en arte visual.

Además, al introducir diferentes capas de lectura, Kasper Eistrup provoca que los espectadores se detengan durante un tiempo en cada cuadro. «Me gustaría que al mirar mi obra se sintiesen como si tuvieran un espacio para respirar y descansar en la contemplación», dice en contraposición a «todo lo que sucede rápido y la invasión a través de redes sociales e internet en general».

Las referencias a EEUU y a los puentes son continuas / David Bonet

«Me encanta visitar museos y a veces me permito recorrerlos muy deprisa y detenerme de pronto cuando algo me llama la atención. Entonces puedo estar media hora delante de la obra», cuenta sobre la necesidad de la pausa.

La pintura interesante según su percepción es «cuando funciona desde diversas distancias. A 20 metros habrá algo que nos impacte y al acercarnos tal vez veamos detalles adicionales y otros al acercarte más». El artista dedica mucho tiempo a su trabajo, por lo que quiere tratar de lograr la reciprocidad del público dándole dicho espacio de relax.

Respecto al título de la muestra, How to expand an ocean, abarca una doble lectura: «Surgió al ver cómo están subiendo los océanos con el cambio climático, aunque también tiene un punto de vista cultural y político, ya que parece que los continentes se alejan unos de otros a la vez que sube el nivel del mar. Es un título muy abierto, pero creo que es lo que ocurre en el mundo», compara.

A través de sus cuadros, Eistrup intenta expresar «la necesidad de construir puentes sobre aguas turbulentas. Siempre me han fascinado tanto este tipo de construcción como la voluntad humana de querer llegar al otro lado», según sus palabras.

Por eso ha juntado en lienzo y papel «una gran cantidad de información, de perspectivas, de personas, objetos vintage, etc.», motivos que parecen distintos y que combinados tratan de unir continentes.