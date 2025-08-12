La procesión de la Mare de Déu Morta precede a la festividad de l’Assumpció

La Catedral celebra este jueves la vigilia de l’Assumpció con la procesión de la Mare de Déu Morta desde el altar hasta su Llit frente al portal mayor.

Se trata de una antigua tradición recuperada hace dos años y que constituye «una de las fiestas más importantes de la Seu porque es un templo dedicado a la Virgen, bajo la advocación de la Assumpta. Por este motivo se celebra con tanta luminosidad y expresión cultural y religiosa», en palabras del deán, Antoni Vera.

El ritual católico se iniciará a las 20 horas con el canto de les Vespres a cargo de la Capella de la Seu y los canónigos, dirigidos por Joan Company y con la música del organista Bartomeu Mut.

La liturgia continuará con dicho «traslado de la imagen en posición yacente, porque está muerta, y el lecho será depositado sobre el catafalco rodeado de ángeles, que simbolizan la subida al cielo», tal como explicó el canónigo Pere Oliver.

Preparativos del traslado de la Mare de Déu Morta / Guillem Bosch

Conjunto de primer orden

La talla, que pesa alrededor de 100 kilos, será portada por cuatro voluntarios. «Es un conjunto artístico de primer orden, una de las piezas que más gustan a los visitantes y que se monta en unos días de gran afluencia turística», según resaltó Sebastián Escalas, experto en patrimonio de la Seu, del área de documentación del templo.

Cuando la también llamada Virgen Dormida repose frente al portal mayor de la Catedral, habrá «un pequeño concierto con una serie de piezas dedicadas a la Mare de Déu», como detalló el canónigo especializado en liturgia.

Quien no pueda asistir este jueves a la tradicional vigilia de l’Assumpció, podrá ver el Llit este viernes 15, día de la festividad, durante la misa que se celebrará a las 10,30 horas; o desde el sábado hasta el 22 de agosto en el horario de apertura de la Seu, a la que los residentes pueden acceder de forma gratuita.

La talla de la Mare de Déu Morta, del siglo XVI, yace en una urna barroca, de 1671, en forma de sepulcro que fue financiada por el canónigo Pere Joan Belloto, por lo que su escudo aparece en el sarcófago. También del siglo XVII son las figuras de los cuatro ángeles que sustentan las varas del palio del Llit y guían a la Virgen en su ascenso al cielo.