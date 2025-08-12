Palma revive el clásico 'Metrópolis' con acompañamiento musical en directo

La obra de Fritz Lang se proyectará este lunes 18 de agosto al aire libre dentro del ciclo 'Cinema a la fresca' junto al DJ Raphael Marionneau

La película Metrópolis

La película Metrópolis / .

Toni Dunne

Palma

El Parque de Ses Estacions será el escenario este lunes 18 de agosto de una proyección especial de Metrópolis (1927), la obra más conocida del director alemán Fritz Lang. La película, considerada un referente del cine mudo y de la ciencia ficción, se exhibirá con subtítulos en español y alemán y contará con un acompañamiento musical en directo a cargo del DJ Raphael Marionneau.

La actividad, con entrada libre, comenzará a las 20:00 horas con música chill-out para ambientar la velada. Antes de la proyección, los asistentes podrán hacerse fotografías con vestuario de los años 20, ofrecidas por el equipo de Mallorca Inselradio, y degustar Iceberg Ice hasta agotar existencias. A las 20:50 horas está prevista la bienvenida oficial y la presentación del DJ, mientras que la película arrancará a las 21:00 horas.

El evento se enmarca en el ciclo Cinema a la Fresca, organizado por el Ayuntamiento de Palma, y cuenta con la colaboración de Mallorca Inselradio. Según los organizadores, la iniciativa busca combinar el valor histórico y visual de un clásico del cine con una propuesta musical contemporánea.

Metrópolis, estrenada en 1927, es conocida por su innovadora ambientación futurista y sus efectos visuales pioneros para la época. Ambientada en una ciudad distópica, narra la división entre una élite que vive en la superficie y los trabajadores que laboran bajo tierra, convirtiéndose con el tiempo en una de las películas más influyentes de la historia del cine.

