Palma ha acogido 115 rodajes durante el primer semestre de 2025

Palma Film Office ha cerrado el primer semestre de 2025 con un total de 115 expedientes gestionados, una cifra muy similar a los 121 del mismo período de 2024, lo que demuestra “la estabilidad y la consolidación del sector en nuestra ciudad”.

Así lo ha destacado la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, quien ha recordado que Palma Film Office, dependiente de PalmaActiva, tiene la misión de promocionar el municipio como localización de producciones y de fomentar la industria audiovisual tanto en Ciutat como en su zona de influencia.

La tipología más habitual de los rodajes sigue siendo la fotografía (46 proyectos) y los documentales (28 proyectos), resaltando también el aumento de los rodajes cinematográficos, que han pasado de 2 a 6 en un año, reforzando el posicionamiento de Palma como localización de referencia para producciones de gran formato.

Rodajes españoles

En cuanto a la procedencia de los proyectos, España encabeza la lista con 55 rodajes, seguida de Alemania (24) y Reino Unido (12). También se ha registrado un incremento de producciones procedentes de Estados Unidos (de 4 a 6) y la incorporación de países como Estonia, Países Bajos y Dinamarca. Además, los meses con mayores peticiones de rodaje (24) fueron enero, marzo y abril, seguidos de febrero con 22 rodajes.

De otro lado, entre el 1 de enero y el 30 de junio, el 100% de las solicitudes se tramitaron en menos de 72 horas laborales, alcanzando plenamente el objetivo del plan estratégico.

“Estos resultados reflejan la buena salud del sector audiovisual en Palma y la labor eficiente de nuestra Film Office para facilitar e impulsar los rodajes, tanto nacionales como internacionales", ha incidido Lupe Ferrer, quien ha asegurado que la oficina seguirá trabajando “en colaboración con otras entidades públicas para garantizar un servicio ágil y de calidad”.

Una filmación en la plaza Major de Palma / Cort

Oficina municipal

Palma Film Office es la oficina municipal que facilita información para filmaciones en la ciudad de Palma a todas las empresas productoras que estén interesadas, independientemente de su lugar de procedencia.

La iniciativa nace de la intención de ofrecer toda la potencialidad de Palma en cuanto a infraestructuras, climatología, geografía, recursos naturales, trama urbana, historia, cultura y oferta gastronómica, en beneficio de la industria audiovisual.

Objetivos

En concreto, Palma Film Office trabaja con empresas y profesionales para ayudar a llevar a cabo trámites y gestiones municipales para la obtención de los permisos adecuados; buscar ubicaciones, localizaciones y escenarios adecuados de acuerdo con el objetivo de la filmación; establecer relaciones con el sector audiovisual, promocionar y apoyar el tejido empresarial y profesional; y posicionar a la ciudad de Palma como sede de producciones audiovisuales.