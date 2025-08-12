Palma ha acogido 115 rodajes durante el primer semestre de 2025
El Ayuntamiento ha tramitado solicitudes para sesiones fotográficas, documentales y filmaciones de ficción cinematográfica
Palma Film Office ha cerrado el primer semestre de 2025 con un total de 115 expedientes gestionados, una cifra muy similar a los 121 del mismo período de 2024, lo que demuestra “la estabilidad y la consolidación del sector en nuestra ciudad”.
Así lo ha destacado la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, quien ha recordado que Palma Film Office, dependiente de PalmaActiva, tiene la misión de promocionar el municipio como localización de producciones y de fomentar la industria audiovisual tanto en Ciutat como en su zona de influencia.
La tipología más habitual de los rodajes sigue siendo la fotografía (46 proyectos) y los documentales (28 proyectos), resaltando también el aumento de los rodajes cinematográficos, que han pasado de 2 a 6 en un año, reforzando el posicionamiento de Palma como localización de referencia para producciones de gran formato.
Rodajes españoles
En cuanto a la procedencia de los proyectos, España encabeza la lista con 55 rodajes, seguida de Alemania (24) y Reino Unido (12). También se ha registrado un incremento de producciones procedentes de Estados Unidos (de 4 a 6) y la incorporación de países como Estonia, Países Bajos y Dinamarca. Además, los meses con mayores peticiones de rodaje (24) fueron enero, marzo y abril, seguidos de febrero con 22 rodajes.
De otro lado, entre el 1 de enero y el 30 de junio, el 100% de las solicitudes se tramitaron en menos de 72 horas laborales, alcanzando plenamente el objetivo del plan estratégico.
“Estos resultados reflejan la buena salud del sector audiovisual en Palma y la labor eficiente de nuestra Film Office para facilitar e impulsar los rodajes, tanto nacionales como internacionales", ha incidido Lupe Ferrer, quien ha asegurado que la oficina seguirá trabajando “en colaboración con otras entidades públicas para garantizar un servicio ágil y de calidad”.
Oficina municipal
Palma Film Office es la oficina municipal que facilita información para filmaciones en la ciudad de Palma a todas las empresas productoras que estén interesadas, independientemente de su lugar de procedencia.
La iniciativa nace de la intención de ofrecer toda la potencialidad de Palma en cuanto a infraestructuras, climatología, geografía, recursos naturales, trama urbana, historia, cultura y oferta gastronómica, en beneficio de la industria audiovisual.
Objetivos
En concreto, Palma Film Office trabaja con empresas y profesionales para ayudar a llevar a cabo trámites y gestiones municipales para la obtención de los permisos adecuados; buscar ubicaciones, localizaciones y escenarios adecuados de acuerdo con el objetivo de la filmación; establecer relaciones con el sector audiovisual, promocionar y apoyar el tejido empresarial y profesional; y posicionar a la ciudad de Palma como sede de producciones audiovisuales.
