El concierto de Sopa de Cabra y Els Pets cambia de recinto

El concierto de Sopa de Cabra y Els Pets, programado para este jueves, 14 de agosto en Sant Llorenç des Cardassar, ha cambiado de recinto, pasando del campo de fútbol És Moleter a la plaza del ayuntamiento del pueblo.

Según la organización, esta decisión se debe a razones estratégicas de aforo, seguridad y para mejorar la experiencia, con el fin de ofrecer una mayor comodidad, ambiente y visibilidad al público. Además, para tranquilizar a los asistentes, aseguran que están "finalizando los detalles logísticos para asegurar que el traslado se haga con la máxima fluidez y profesionalidad".

A pesar del cambio de ubicación, el formato del concierto se mantiene intacto y la apertura de puertas al público será a las 21:00, el concierto de Els Pets a las 22:00 h y el turno de Sopa de Cabra está previsto a medianoche.