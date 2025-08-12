El concierto de Sopa de Cabra y Els Pets cambia de recinto
La decisión se debe a razones estratégicas de aforo, seguridad y para mejorar la experiencia del público
El concierto de Sopa de Cabra y Els Pets, programado para este jueves, 14 de agosto en Sant Llorenç des Cardassar, ha cambiado de recinto, pasando del campo de fútbol És Moleter a la plaza del ayuntamiento del pueblo.
Según la organización, esta decisión se debe a razones estratégicas de aforo, seguridad y para mejorar la experiencia, con el fin de ofrecer una mayor comodidad, ambiente y visibilidad al público. Además, para tranquilizar a los asistentes, aseguran que están "finalizando los detalles logísticos para asegurar que el traslado se haga con la máxima fluidez y profesionalidad".
A pesar del cambio de ubicación, el formato del concierto se mantiene intacto y la apertura de puertas al público será a las 21:00, el concierto de Els Pets a las 22:00 h y el turno de Sopa de Cabra está previsto a medianoche.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa