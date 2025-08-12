Bellver se prepara para la danza

Francesca Busquets Gomis nació en Banyalbufar, estudió en el Conservatori Professional de Palma y, a los 12 años, se trasladó a Madrid para continuar sus estudios de danza clásica en el Real Conservatorio de danza Marienma. Dos años después, entró en la Escuela del Ballet de la Ópera de Viena y, posteriormente, en la Dutch National Ballet Academy de Ámsterdam.

Su carrera profesional la empezó en la Deutsche Opera de Berlín, siguiendo en el Friedrichstadt Palast. Hace tres años, entró como solista en el Teatro Estatal de Bulgaria y actualmente baila en el Teatre Mikhailovsky de Sant Petersburgo, bajo la dirección de Nacho Duato.

Preguntada sobre cómo ha sido el camino que le ha permitido llegar tan alto, la bailarina y coreógrafa responde: «El camino para llegar a ser profesional es de mucha lucha contigo misma, donde debes encontrar la manera de vencer los obstáculos y no ceder a la tentación de creer que es insuperable o imposible».

Busquets es la directora de una gala de danza que hoy, 12 de agosto, y por segundo año consecutivo, se realizará en el castillo de Bellver de Palma. Para ella, «la idea de hacer una gala de danza en Mallorca surgió porque en más de una ocasión familiares y amigos nos preguntaban: ‘¿Cuándo podremos veros actuar?’ Y la respuesta fue organizar una gala donde bailarines formados en Mallorca y que actualmente están trabajando en diferentes compañías de todo el mundo, pudieran actuar en la isla».

El éxito obtenido el verano pasado con la primera Gala, en la que se agotaron las localidades, ha hecho que el Ayuntamiento de Palma le haya propuesto una segunda edición dentro del ciclo Nits a Bellver, que también ha colgado ya el cartel de «no hay entradas».

En esta nueva propuesta, el espectáculo contará con cinco jóvenes de la isla que irán acompañados de sus parejas internacionales: Antoni Cañellas, que trabaja en el Northem Ballet del Reino Unido bailará con Mayuko Iwanga; Maria del Mar Bestard, del Ballet de Varna de Bulgaria, estará acompañada de Djordje Kalenic; Tomás Sanza de la Compañía Nacional de Danza bailará con su pareja Margaux Chesnais; Aina Busquets Gomis del Theater Mikhailovsky lo hará con Guillerme Vincent, y la misma Francisca que bailará junto a José Iglesias. Será todo un espectáculo «pensado para un público de todas las edades y que quiera disfrutar de la magia de la danza clásica».

¿Cómo es dirigir y bailar al mismo tiempo? Para la mallorquina la doble función «requiere un gran esfuerzo, que acepto con mucho gusto pues ambas cosas me fascinan. Siempre pensando que debe existir, como en nuestro caso, una muy buena sintonía entre los bailarines. Todo sin olvidar que he tenido la ayuda de la maestra de baile y adjunta a la dirección, Natalia Dorado, el trabajo incondicional del maestro de ballet, Gavin de Paor, y la generosidad de Esperanza Mir que nos ha cedido las aulas de su centro de danza para los ensayos».

En la pasada edición hubo una sorpresa inspirada en Banyalbufar y basada en los bailes y vestidos tradicionales. Según comenta la directora del espectáculo, en esta segunda velada «pretendemos que haya una nueva sorpresa relacionada con Mallorca, aunque claro, no puedo desvelar con antelación».

Aparte del hecho de realizar un espectáculo de danza clásica de altura, Busquets, con esa velada pretende «dar mayor visibilidad al esfuerzo que supone dedicarse profesionalmente a la danza clásica, y que no es otro que salirte de tu zona de confort, afrontar dificultades completamente sola, al mismo tiempo que demostrar que en Mallorca hay muy buenos bailarines y que sólo nos falta la ayuda institucional para que la danza clásica tenga el respeto y el apoyo que se merece».