Alejo Stivel, del grupo Tequila: "No existe la Argentina de la que yo salí"

Alejo Stivel, vocalista de la reconocida banda de pop rock Tequila, estará presente este martes en el Club Pollença para hablar sobre su libro autobiográfico, Yo debería estar muerto. El cantante de origen argentino repasa con cercanía y detalle toda su vida y cómo casi pierde la vida en multitud de ocasiones. Tras la charla, dará un pequeño concierto en formato acústico para revivir las emociones que provocó la banda a finales de los años 70 e inicios de los 80. Canciones como Salta!, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres han marcado a toda una generación, siendo uno de los precursores de la movida madrileña durante la transición en España.

¿Qué le está pareciendo Mallorca? ¿Ya ha venido alguna otra vez?

Sí, vine a lo mejor más de 100 veces. Es que Mallorca es maravillosa, todavía no he podido apreciar nada en esta ocasión, pero voy a disfrutar de la isla.

¿Cómo ha sido recordar su vida para escribir este libro? ¿Realmente faltan muchas cosas de las que no se acuerda, como usted mismo indica?

Sí, empecé el libro diciendo que no sé si voy a ser capaz de escribirlo siquiera porque tengo muy mala memoria. Lo que hice entonces fue tirar de emoción más que de memoria, porque la emoción fue la que me llevó al cerebro, y las sensaciones me llevaron hacia los recuerdos. Así llené 388 páginas, que es el límite que me había dado la editorial. Me dijeron ni una más, por lo que seguramente se me hubieran ocurrido algunas cosas más para contar. No voy a abusar de la gente con un segundo libro, pero bueno, creo que hay bastante material para que se lo pasen bastante bien.

¿Por qué le quiso dar al libro esa forma tan cercana de contar las cosas?

No pretendí darle ninguna intención, lo escribí como me salió. No soy escritor, soy músico, y no es que tenga un estilo de escritura, ni mucho menos, porque para mí hacer una canción de tres minutos ya me parece muy complicado, imagínate un libro de más de 300 páginas. Fue complicado, pero no quise darle una forma concreta, simplemente puse lo que me salía.

¿Qué le motivó a revelar el cáncer por el que pasó en este libro?

Decidí revelar eso como muchas otras cosas más, estoy hablando de mi vida, y en los últimos años de mi vida eso fue un hecho bastante importante. Podía haberlo obviado como también podía haberlo hecho con muchas otras cosas que conté, pero decidí hacerlo porque era una parte importante del último capítulo. Es algo que te marca, cuando te dicen que tienes cáncer ya es difícil obviar eso. Es un punto de inflexión en tu vida.

Alejo Stivel, cantante de Tequila que presenta su libro 'Yo debería estar muerto' / Guillem Bosch

En su momento, cuando era joven, ¿era consciente de lo que significaba la muerte y lo cerca que ha estado?

Justamente el libro se llama Yo debería estar muerto porque varias veces me pasó que estuve cerca de la muerte, y no solamente ahora por el cáncer, sino que hay muchos momentos que ocurrieron siendo yo muy joven o incluso de niño. Siempre he sentido por ahí cerca el filo de la guadaña de la parca, me ha pasado muy cerquita como una vez que estaba en un tiroteo. Yo pensaba que lo que dicen de escuchar las balas silbar era una metáfora, una imagen muy ilustrativa. Pero no, realmente silban, lo oía por encima de mi cabeza.

¿Qué aprendizaje se llevó con Tequila?

Es muy difícil resumirlo en un momento, es como que yo te pregunte, ¿qué aprendiste en la universidad?, y tuvieras que explicarlo en unas frases. Yo, que no fui, mi universidad era Tequila. Ni siquiera terminé el bachillerato, me puse a tocar rock and roll y le dije a mi madre que iba a dejar el colegio. Fue muy amable en decirme que sí sabiendo que iba a dejarlo igualmente aunque me dijera que no. Ella era artista también, entendió que yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Al no terminar el bachillerato, ni siquiera pensé en ir a una universidad. Nunca se me pasó por la cabeza el elegir una carrera porque siempre estuve orientado hacia la parte artística.

¿Por qué decidió convertirse en productor?

Nunca lo decidí, me lo trajo el destino. Yo estaba ahí y tenía que hacer un disco solo, pero no me daba muchas ganas. Entonces estuve sin hacer nada un tiempo, y de repente surgió la posibilidad de producir un disco. Empecé a producir jingles, que es la música de los anuncios de la tele o radio. Y una cosa me llevó a la otra y al final produje como 250 discos en 20 años. O sea que no fue una decisión como sí fue la de volver a cantar.

¿Se ha planteado en algún momento volver a Argentina?

Una vez volví a Argentina para quedarme, pero no puedo volver porque no existe la Argentina de la que yo salí. En ese sentido, volvería si fuera un país parecido de donde me fui. Es como los exiliados españoles que se fueron en el 36 o antes, y volvieron en el 78 o después, no volvieron a la España que conocían. En el mismo barco a España del que venía yo, estaba también Miguel Gila, quien decía que se estaba re-exiliando. O sea, si tuviera que volver a Argentina ahora, sería como cuando vine a España, me tendría que re-exiliar. No sé si volvería porque en un momento decidí instalarme allí y no me adapté. Eso es lo que me pasó.

¿Qué le diría al Alejo Stivel de 20 años?

Tengo una canción que se llama Yo era un animal, que dice que no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar y que no me arrepiento de probar. Le diría, haz lo que tengas que hacer, repite lo mismo. No le diría que tuviera cuidado con esto, o no hagas aquello. Por suerte estoy vivito y coleando, y si me hubiera muerto, entonces le diría alguna otra cosa.