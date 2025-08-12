Unos 150 artistas expondrán sus obras en 56 espacios en la Nitx de l'Art de Felanitx

Unos 150 artistas participarán el 22 de agosto en la Nitx de l'Art, que se desarrollará en 56 espacios expositivos de Felanitx y contará con 23 actividades paralelas, coincidiendo además con el 100 aniversario de las verbenas del parc de sa Torre.

Para conmemorar ese centenario de las verbenas, por primera vez se llevan los expositores a la calle Bellpuig desde donde empezará la Nitx de l'Art, que llegará hasta el parque municipal de sa Torre, ha informado el Ayuntamiento de Felanitx en un comunicado.

En los puestecillos de la calle Bellpuig expondrán sus obras Anaia Marquès, Oniric Omnia, Toñi Castellanos, Jaume Ghost, Nazarenko Olga, Paula Garcia Serra, Tomeu López, Carolina Gonzàlez, Teresa Montserrat, Cartonpia, Andrés Conde, Rosie Nguyen, Gemma Diana, Antonio Sánchez Almodovar, Maria Sánchez Witthofft y Miguel Perea.

La noche del viernes se realizará la inauguración de la réplica de la puerta antigua del mítico recinto del parque de Sa Torre, que permanecerá como recordatorio y homenaje a las verbenas más antiguas de Mallorca.

Además este año se ha previsto la celebración de la segunda parte de la muestra de tejido industrial de Felanitx, una iniciativa iniciada en la edición de 2024 que este año continúa gracias al diseño de Caterina Amengual, con la colaboración de Aina Rovira.

Entre las actividades paralelas habrá actuaciones musicales con formaciones, grupos diversos y Dj, desfiles, 'performances' artísticas, actividades gastronómicas, danza, una demostración de forja y talleres.

En Fotografia Bennàssar se proyectará la nueva digitalización del documental filmado en 1927 sobre el Celler Cooperatiu de Felanitx, producido por Mallorca Films y dirigido por Adolfo y Juan Vázquez Humasqué.

La alcaldesa, Catalina Soler, ha destacado que la Nitx de l'Art es "un día muy especial, en el que Felanitx luce de verdad y de una manera muy especial porque el centro urbano, espacios culturales públicos, particulares, algunos negocios como bares entre otros lugares se llenan de artes plásticas, de música y de buen ambiente".