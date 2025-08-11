CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
Seguimos una semana más con el juego veraniego consistente en adivinar a un personaje a partir de algunas pistas sobre el mismo, que vamos dando de lunes a viernes.
Los que quieran participar pueden mandar sus soluciones a participacion@diariodemallorca.es y entre los acertantes sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital durante un mes a Diario de Mallorca.
Las pistas:
- Pista 1: Reinó en el Olimpo.
- Pista 2: Fue diosa, entre otros de su clase, de la Justicia.
