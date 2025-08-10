Última hora del estado de salud de Jaime Anglada: está más estable pero sigue en estado grave

Jaime Anglada está más estable pero sigue en estado grave, pendiente de evolución clínica y permanecerá ingresado en la UCI, según el equipo médico que le atiende en el hospital de Son Espases.

La última aparición pública de Jaime Anglada antes del accidente que le ha provocado graves lesiones externas e internas se produjo en el Club Náutico de Palma, durante el tradicional concierto que ofrece cada año por la Copa del Rey de vela. Una actuación que fue seguida por Felipe VI, que se encuentra en Grecia junto a doña Letizia disfrutando de unas vacaciones en las que no dejan de pensar en su amigo.

Según informa ‘Lecturas’, los Reyes están en contacto directo con Pilar Aguiló, la mujer del músico mallorquín que le arropa en todo momento. Así, los monarcas han hecho una petición a la familia del cantante. “Han pedido que se les comunique cualquier cambio”, ha informado Concha Calleja desde el programa 'Fiesta' de Telecinco. “De momento no se espera la visita de los Reyes porque Jaime está en la UCI, pero si es muy posible que cuando le pasen a planta viajen a Mallorca para visitarle”, ha informado la periodista Marina Bernal en el programa 'D Corazón'.