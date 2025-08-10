Óbito
Muere el escritor y actor gallego Manuel Lourenzo, premio nacional de literatura dramática 1997
El dramaturgo ha fallecido en A Coruña a los 82 año
EP
El dramaturgo y actor lucense Manuel Lourenzo ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años.
"Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", ha compartido a través de la red social 'X' la Academia Galega do Audiovisual.
También ha compartido sus condolencias la Diputación de Lugo, lo ha hecho a través de su perfil en esta misma red social, en una publicación en la que ha enviado "todo su ánimo" a familiares y amigos de Lourenzo.
Por su parte, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado el fallecimiento de Lourenzo como "una gran pérdida para el teatro y la cultura gallega".
Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Manuel Lourenzo era "uno de los grandes referentes" de las artes escénicas por su "amplia producción como dramaturgo, por su reconocido trabajo en la dirección e interpretación y por ser impulsor de grandes iniciativas culturales a favor del teatro", tal y como explica la Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
Manuel Lourenzo participó también en películas como Entre Bateas (2001) y en series televisivas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde interpretó al narcotraficante Vicente Otero Pérez, conocido como Terito.
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Marivent creó la Familia Real
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente