Óbito
Muere el actor conquense Domingo Alfaro, fundador de Trastos Teatro
El intérprete ha fallecido a los 67 años tras años inmerso en una larga lucha contra el cáncer
EP
El actor conquense Domingo Alfaro ha fallecido a los 67 años de edad.
Originario de Ledaña, se formó como maestro de escuela y entre 1987 y 2014 fue comercial en Onda Cero Cuenca y participó en varios montajes con la compañía Engatos.
En 2003 fundó Trastos Teatro, con el que ha puesto en escena obras como 'Historias Intimas del Paraíso', de Jaime Salom, 'Ojos de Luna' de J. Carlos Torrecilla, 'Cuatro Entremeses y un Alma en Pena' del colectivo, 'Ay, Carmela' de Sanchis Sinisterra; 'Variettes'; 'La Fantástica Aventura de Bocasana'; 'Comediantes trae la Noche y 'Crónicas de Comediante', ambas de Alfaro, que ha recorrido con Trastos Teatro gran parte de la provincias y ha llegado a actuar en algún festival internacional.
El actor, que durante los últimos años ha estado inmerso en una larga lucha contra el cáncer, se encargó también durante un tiempo de las visitas teatralizadas al refugio de Calderón de la Barca y en la actualidad y su último proyecto era 'Ayyyy, vino divino!'.
El velatorio de Domingo Alfaro se encuentra en el tanatorio de La Alborada y sus restos mortales serán incinerados este lunes.
