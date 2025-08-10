Moneo, Pinós, Clotet y Bates se entregan a la fiesta de Huguet en Campos

La firma de baldosas hidráulicas y terrazzo Huguet presentó ayer un avance de las nuevas colecciones y un repaso de los proyectos recientes, en el transcurso de la tradicional fiesta de verano bienal que inaugura la exposición que organiza en su sede de Campos.

Rafael Moneo. |

Entre los asistentes a la fiesta se encontraban personalidades de la arquitectura como Rafael y Belén Moneo, los Premios Nacionales de Arquitectura Carme Pinós y Lluís Clotet, Stephen Bates de Sergison Bates, los arquitectos Peris+Toral, Josep Bohigas, el estudio Ted’A, Langarita-Navarro, el estudio Flexo, Javi Jiménez Iniesta de Studio Animal, Josep Lluís Mateo, Josep Ferrando, Jorge Vidal, o Carles Oliver. También estuvieron presentes figuras del diseño como Jasper Morrison, y los Premios Nacionales de Diseño Pablo Martín y la diseñadora Sybilla.

Stephen Bates. |

La exposición de novedades y proyectos permanecerá abierta del 11 al 29 de agosto, y en ella se podrá ver una muestra del trabajo que Huguet está desarrollando actualmente. La exposición de este año se fundamenta en la reutilización de materiales, y en la creación de confort para los visitantes.