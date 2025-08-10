Mitologies
Les màquines
Escrivia, fa més de vint anys, el filòsof Xavier Rubert de Ventós que segurament «les màquines arribaran a esser més intel·ligents que nosaltres, però mai no seran tan bèsties». M’he recordat ara d’aquelles paraules en veure les bestieses que arriben a dir-se en els debats públics, en les comunicacions que emeten des de les tribunes alguns oradors implacables o en les declaracions que fan a la premsa els prohoms de la política més casposa. El problema és que, a força de sentir les seves eixalabradures, ens habituam al seu renou de fons i a la pèrdua dels valors democràtics. Convivim amb la manca d’aquelles qualitats que fan una persona moralment i intel·lectualment digna de respecte de la mateixa manera que ens habituam a la mala olor. Suportam els atacs a la democràcia i ens hi acostumam. I el nostre cervell, en avesar-se a l’estropici, també és vulnerable.
Aquests dies passats en un plenari del Consell de Mallorca, tot just després de l’aprovació d’un ajut econòmic a la protecció i difusió de la nostra llengua, vet ací que un representant de l’extrema dreta afirmà que és immoral atorgar subvencions per a la normalització de la llengua catalana com ho és gastar-se els diners darrere putes i cocaïna. I assegurà que aquests diners van a aquells que volen destruir Espanya. Vull dir que, en llegir a la premsa aquest carroportal de bestieses, el nostre món, la Mallorca d’avui, em va fer plorera.
La paraula bestiesa té un esplet de sinònims en català. Diria que igualment podria haver escrit barbaritat, burrada, disbarat, bajanada, estupidesa, animalada, rucada, ximpleria, asenada... Record a un company de la universitat que deia que el primer objectiu de la tasca docent havia d’esser alliberar els estudiants de la seva condició d’ases. I és un bon propòsit, al meu mode de veure. I podria esser el somni daurat de la Pedagogia.
Tractaré d’analitzar algunes de les afirmacions d’aquell polític. De primer, s’atorga el privilegi de dictaminar què és immoral. D’on ha extret l’autoritat per declarar que és immoral anar de putes com ho és protegir la llengua catalana amb diners públics? Si jo fos una puta, m’enfadaria i proposaria de fer una manifestació pels carrers i les places contra la idea de moralitat d’aquest senyor. Qui és ell per dir-nos allò que és immoral? Vull pensar en el genocidi de Gaza, en la invasió russa a Ucraïna, en les guerres d’Àfrica, en la repressió dirigida als immigrants, vull pensar en les mentides que determinats partits escampen i atribueixen als adversaris polítics, vull pensar en les corrupcions com una pesta, en la misèria que aflora en les ciutats, en l’afany de dedicar-se a la política per fer diners. De tot això no en diu res.
Llavors diu que aquests que volen protegir el català també volen destruir Espanya. No s’equivoca. És cert que molts volen –volem- destruir una determinat projecte d’Espanya: el que deriva del franquisme victoriós, advers a la justícia i corrupte i repressor, incapaç de dubtar dels seus inalterables principis. No sap que la gent es divideix en dos grups: els que estan carregats de certeses i els que dubten. I no m’agrada la gent que no dubta de res.
I encara envesteix contra el model de llengua estàndard. Quina altra «bêtise»! es podria traduir aquesta paraula per imbecil·litat. Quina altra «bêtise»! Aquest home sap, i per això l’ataca, que l’estàndard és necessari per configurar un model de llengua en el que tots els parlants s’hi reconeixin. Ho sap.
Tinc la sospita que les màquines ja són més intel·ligents que nosaltres. Una màquina no hauria dit tantes bestieses.
