Leiva recuerda en Palma su feliz paso por Cas Concos y alaba al público de Mallorca: “Uno de los mejores, sino el mejor de esta gira”

Diez de la noche. Leiva. Su último disco, Gigante. ¿Qué podía salir mal? Nada. Porque Leiva y su banda ya nos tienen acostumbrados a conciertos con una puesta en escena impecable, tal y como pudieron disfrutar los miles de espectadores de anoche en Son Fusteret.

Acompañado de su inseparable hermano Juancho, deleitó a sus incondicionales con un vibrante set list lleno de energía y electricidad. Tampoco faltaron momentos para su música más melódica como la esperada Caída Libre, que estrenó con Robe el pasado mes de febrero.

Empezó fuerte abriendo el espectáculo con Bajo Presión, La Lluvia en los Zapatos y Gigante, consiguiendo desde el primer momento hacer vibrar al público durante las dos horas que duró espectáculo.

Leiva, ayer en Son Fusteret, en Palma / Gabi Rodas

Leiva se mostró cercano con su gente y recordó una de sus estancias en Mallorca. Cerró las dos horas de concierto con la icónica Princesas, de Pereza.

Leiva lo volvió a hacer. Nuevo disco y nueva gira impecable. Seguramente tengamos que esperar un poco para el siguiente tour, pero demostró que aún le queda talento y cuerda para rato.

El cantante agradeció la presencia de “ocho o diez mil personas” frente al escenario, y su “esfuerzo por comprar una entrada”. Afirmó sentirse emocionado tras ver a una persona del público “llorar mientras cantaba esta canción; no la voy a señalar, pero me ha conmovido”. “Aunque parezca que estamos acostumbrados a tocar en escenarios tan grandes como este, aun nos impresiona”. Leiva alabó a los asistentes mallorquines al concierto, totalmente entregados a lo largo de la noche: “Uno de los mejores públicos, sino el mejor, de esta gira”.

Durante su interpretación dijo sentirse muy contento de volver a estar en la isla. Guarda un grato recuerdo de una estancia en Cas Concos (Felanitx). “Fuimos a montar un disco en directo a casa de una amiga que se llama, Tamara, que está por aquí -dijo señalando con el dedo al público-, y estuvimos una temporada y lo recuerdo con mucho amor y venía pensando en el buen tiempo que pasamos ahí, y… que me encanta ese sitio ¡a tomar por culo!”