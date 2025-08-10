EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas. Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, hasta el martes, ya que el miércoles publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.

Aquí tenemos la sexta prueba:

En una habitación hay tres cajas de cartón. En una tenemos huevos de color blanco, en otra, huevos de color marrón y en la tercera huevos de los dos tipos. Cada caja lleva un cartel indicando qué hay dentro, aunque los tres carteles están equivocados y ninguna caja tiene el cartel correcto.

La pregunta:

Con una sola extracción de un solo huevo de una sola caja, ¿Cómo podemos averiguar el tipo de huevos que hay en cada una de ellas?