Mallorca, un destino obligado
Michael Phelps entrenó en Son Hugo antes de hacer historia en Atenas
En agosto del 2004, el equipo de natación estadounidense estuvo en la isla preparando la última fase de sus entrenamientos olímpicos. Phelps entonces era todavía una joven promesa. Fue en Atenas, unos días después de su paso por Mallorca, que el nadador se convirtió en plusmarquista olímpico y se consagró como uno de los mejores. Cuatro años más tarde, en Pekín, superó todas las marcas ganando 8 medallas de oro.
Phelps, sus compañeros de equipo y cuerpo técnico entrenaron en las instalaciones de Son Hugo. La presencia de la Familia Real, además de las condiciones meteorológicas de la isla, garantizaban la seguridad necesaria. Compartieron con la selección alemana las instalaciones de Son Hugo, que también prepararó en Mallorca su participación olímpica. Phelps y la nadadora germana, Van Almsick, fueron las estrellas de los entrenamientos.
Para responder a la afición, la selección americana dedicó una jornada de puertas abiertas donde se pudo ver la evolución de Phelps en el agua, además, el mismo día estuvieron firmando autógrafos. "Mi meta es cambiar la natación", comentó el joven nadador. Su intervención pública concluía con elogios para Palma, "hemos tenido tiempo de pasear y he visto que es una ciudad pequeña y tranquila. Y la gente nos ha tratado muy bien. Estamos muy contentos".
