Huguet Mallorca innova con las baldosas de tierra compactada

Algunos de los mejores arquitectos del mundo, como Norman Foster, el estudio BIG y Herzog & de Meuron ya han pedido a Huguet muestras de su nueva colección, el reconocido diseñador Jasper Morrison tiene un proyecto en mente y una galería de arte de París le ha encargado varias piezas.

La firma mallorquina de baldosas hidráulicas triunfa con su creación más innovadora, las losas que ha empezado a fabricar con tierra compactada.

Hay un enorme interés en los citados templos de la arquitectura de Londres, Dinamarca y Suiza; y Biel Huguet tuvo gran éxito en la conferencia que ofreció en la prestigiosa feria 3 Days of Design, en Copenhague, el pasado junio.

El responsable de Huguet Mallorca presenta este sábado por todo lo alto las pioneras baldosas en su esperada fiesta de verano en la fábrica de Campos, a la que asistirán renombrados arquitectos a nivel nacional e internacional.

Las baldosas pueden tener diferentes colores / Huguet Mallorca

Tradición y puesta al día

El atractivo del nuevo pavimento es lo que siempre propone desde que tomó las riendas de este negocio casi centenario que inició su abuelo y continuó su padre: «Recuperar la tradición y mejorarla con su puesta al día», resume.

Explica que «construir con paredes y pavimentos continuos de tierra compactada era una técnica habitual en Mallorca, Cataluña, la Toscana y otros lugares mediterráneos desde hace milenios, pero fue olvidada y sustituida por bloques de hormigón y otros materiales que pensaban que eran mejores por ser más modernos».

En los últimos años, la antigua técnica ha sido recuperada por reputados arquitectos y «está expandiéndose en los países más desarrollados de Europa», cuenta Biel Huguet.

«Como veía que cada vez más profesionales recurrían a ella debido a sus virtudes, pensé: Yo podría aportar algo nuevo y que fuese más eficiente gracias al bagaje que tenemos en la fábrica».

Sostenible y confortable

Empezaron a investigar y hacer pruebas a principios de 2024 y tras muchos meses de ensayo-error, crearon unas baldosas «elegantes, pulidas, con distintos colores y formatos y con las tres características excepcionales de la tierra compactada: sostenibilidad, confortabilidad y escala humana», enumera.

Sobre la primera, destaca que «su producción genera una baja huella de carbono»; en cuanto a la segunda virtud, se debe a que «la tierra compactada es un material higroscópico, es decir, que regula la humedad del aire, lo que provoca que haya menos calor en verano y menos frío en invierno»; y la tercera característica aboga por «valorar lo auténtico y artesanal en un sector lleno de materiales artificiales e imitaciones».

Los invitados a la fiesta lo comprobarán en la nueva exposición de Huguet, que abrirá desde el lunes 11 hasta el día 29 de agosto.