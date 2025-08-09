Corxeres d’estiu (XII)
Aquest cap de setmana comença el Festival de música de Pollença, una cita important que, de forma anual, porta a l’illa artistes de molt prestigi. Com la mateixa Janine Jansen, la violinista que serà, al llarg de la temporada vinent, artista en residència de la Filharmònica de Berlín, la qual cosa li permetrà actuar com a solista amb alguns dels directors més importants del món. La Jansen arriba a Pollença per interpretar, al costat de la Camerata Salzburg, dirigida pel també violinista Gregory Ahss, el Concert per a violí de Mendelssohn, un punt i apart del repertori per a violí solista. Per altra banda, l’orquestra sola afegirà al programa la Simfonia Italiana del mateix compositor. La cita és avui a les 22 hores en el Claustre de Sant Domingo.
En el mateix espai i a la mateixa hora, dimarts que ve tendrem l’oportunitat de veure i escoltar un dels mites del piano actual, Sir András Schiff, un solista que mai no dona el programa amb antelació, sinó que, segons es troba ell o segons li arribin les vibracions de l’espai i el públic, va improvisant en cada recital. Si més no, curiós. Ara bé, una figura com Schiff paga la pena, interpreti el que interpreti. Ell és el programa.
Per avui també, i canviant de registre, tenim rock a Sa Plaça de Sa Creu de Campos (23.30h) amb Geremy Jones i Esplugues Band.
A Consolació de Sant Joan, aquest dissabte, doble concert amb Soleá Morente i Niño de Elche. La proposta començarà a les 21 hores.
A la finca Cas Pianista de Sineu (22h), recital de David Gómez, interpretant al piano peces seves envoltat d’espelmes. Un piano 200 velas és el títol genèric del seu espectacle.
Seguint amb el piano, també anit a la Cartoixa de Valldemossa (21.30h), el Festival Chopin ens porta Dina Nedeltcheva, que ens acostarà obres de Clara Schumann, Maria Szymanowska, Cécile Chaminade, Amy Beach, Franz Liszt i Fréderic Chopin. El mateix programa sonarà demà diumenge en el mateix espai i a la mateixa hora.
A Montisión de Porreres, avui actua Joan Martorell (22h), dins el cicle Sons de Nit.
Dilluns, segueixen els concerts d’orgue al convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor (12h).
Si el que us agrada és el jazz, dimarts 12 teniu a la Plaça Major de Sa Pobla (22h) el Sa Pobla Jazz Collective, una big band formada majoritàriament per músics de l’illa, creada amb l’objectiu de donar veu als joves talents locals. El projecte neix per impulsar composicions originals, estrenades en primícia durant el festival i que combinen harmonies jazzístiques amb una mirada cap al passat, tot revivint des dels grans estàndards del jazz fins a les melodies tradicionals que interpretaven els nostres avantpassats.
Al Claustre Sant Bonaventura de Llucmajor (21h), també dimarts, Mr. Sánchez + Midnight Walkers.
Molt i variat, podeu triar.
