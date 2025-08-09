Carnota, Bayreuth, Leipzig

Mañana de niebla en Carnota, Galicia. Después de varios días de sol, con calor continental de día y refrescando al anochecer, esta mañana el viento mañanero del Atlántico ha dado paso a la neblina, espesa y otoñal.

Carnota es un municipio en el que una mallorquina de adopción y vallisoletana de nacimiento, Ana Martín, ha organizado un ciclo musical dedicado a la lírica. LiriCarnota es el nombre del pequeño festival que tiene al canto como protagonista. Tres sesiones durante tres tardes consecutivas. Tardes, que no noches, pues aquí, en la parte más occidental de Europa, cerca de Muxía y de Fisterra, el sol se pone tarde, pasadas las diez.

He tenido el gusto de abrir la primera sesión de las tres dedicadas a la voz, invitado por la asociación cultural carnotana, con una audición comentada sobre la ópera Carmen, en el ciento cincuenta aniversario de su poco exitoso estreno en París. El público, entre el que se encontraba un primo del que fue importante bajo italiano Agostino Ferrin, llenaba el salón de actos del Consello de la ciudad, situado cerca de uno de los lugares más emblemáticos, el Hostal O Prouso, también cafetería y lugar de encuentro. En O Prouso se vive, se habla, se comenta, se relaciona, se disfruta el día a día de Carnota. Y los días de mercado, entonces la cosa se multiplica: vendedores, compradores, comerciantes, feriantes se unen a los técnicos y funcionarios que cada mañana desayunan en ese local regentado por Pedro, sin duda un personaje popular del lugar y a quien todo el mundo conoce y respeta. Como a Ana Martín, nuestra anfitriona, conocida aquí como «La mallorquina».

Y por la noche, después de la charla y posterior cena, todos a la playa, la de Carnota, la más larga de Galicia con casi ocho quilómetros de largo, esperando, entre las rocas montserratinas, ver el fenómeno del Mar de Ardora, un hecho que se da en el mar si las circunstancias le son propicias: las olas remueven la noctiluca, una especie de plancton (gracias Sofía por la aclaración) que, a su vez, se refleja sobre la superficie a la luz de la Luna. Pero no, esta vez no ha sido posible. La poesía natural no se ha producido. Todos a casa, con resignación.

Hablando de noctiluca, les recomiendo que alguna noche de verano vayan a alguna cala mallorquina, rocosa y con poca o nula contaminación lumínica, se sumerjan en el agua hasta la cintura y remuevan con las manos la superficie del mar. Con un poco de suerte podrán ver como unas chispas salen disparadas de entre las olas: son las ínfimas porciones de noctiluca que, con la luz de la luna, reflejan un poderío poético y mágico. La naturaleza, que es sabia.

Y de Carnota iremos a Nuremberg, para llegar después a Bayreuth, obligada parada veraniega para los amantes de las óperas de Wagner. Aunque no finalizará allí nuestro periplo musical, también viajaremos a Leipzig, cuna del autor de Parsifal, pero también un lugar especial para los bachianos, pues allí, nuestro Maestro Johann Sebastian, referente de todo y para todos, vivió los últimos veintisiete años de su vida.

Y de esos dos gigantes (Wagner y Bach), pero también de muchos otros, irán esas Crónicas wagnerianas que hoy empezamos y que esperamos continuar durante los próximos días, mientras en el Festspielhaus se aman en secreto Tristán e Isolda o el maestro Hans Sachs glorifica el arte alemán en todas sus formas.