Los Reyes y la familia del Club Náutico de Palma, muy pendientes de la evolución de Jaime Anglada

Los Reyes y la familia del Real Club Náutico de Palma están muy pendientes de la evolución de Jaime Anglada, víctima de un accidente de tráfico en Palma durante la pasada madrugada.

“La familia del RCNP está en vilo por la noticia. Jaime es una persona muy querida por todos los socios, que lo demuestran cada vez que actúa en nuestros ciclos de música o lo tratan personalmente en nuestras instalaciones, donde se le puede ver con frecuencia. Es también una persona generosa, siempre dispuesta a ayudar y colaborar. Estamos muy pendientes de su evolución y le deseamos una pronta recuperación. Confiamos en que la fortaleza y la fuerza que nos transmite a través de su música y su voz le ayuden a superar este momento”, ha declarado a este diario Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma.

Jaime Anglada es conocido por varias facetas: la de rockero, “mi talento reside en una voz con fuerza, y la fuerza es evidente que la consigo en el escenario”, ha reconocido en más de una ocasión; la de presentador de televisión, en la actualidad prepara un programa en IB3 y ejerce de colaborador en otro de Llum Barrera; y regatista. Desde hace años participa en la Copa del rey de vela, a bordo del ‘Aifos’, el mismo barco en el que navega Felipe VI.