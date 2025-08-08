Policías locales llevan ante el juez al joven que atropelló con su coche a Jaime Anglada en Palma y lo abandonó

El joven de 20 años que ha atropellado esta madrugada gravemente a Jaime Anglada en Palma ha sido conducido por agentes de la Policía Local de Palma a los juzgados de Vía Alemania para su puesta a disposición del juez de guardia. Los policías le han detenido por un presunto delito de lesiones imprudentes, otro contra la seguridad vial al duplicar el máximo permitido en la prueba de alcoholemia y otro de abandono del lugar del accidente.

Los hechos han ocurrido sobre la una y media de la madrugada de este viernes a la altura del número 330 de la avenida de Joan Miró, en el barrio palmesano de Sant Agustí. El cantante Jaime Anglada conducía una Vespa y llevaba un casco tipo Jet, que dejaba la mandíbula y una parte del cráneo descubiertos. De repente un joven de 20 años al volante de un coche ha hecho un brusco cambio de sentido en un lugar no habilitado para ello y no ha reparado en la presencia del artista en su moto.

Al impactar contra la Vespa, Anglada ha sido lanzado contra el asfalto y se ha golpeado fuertemente la cabeza contra el asfalto. Según los testigos, el cantante ha quedado sobre un gran charco de sangre. A pesar de esta circunstancia, el joven conductor del coche no le ha prestado el más mínimo auxilio y ha abandonado apresuradamente el lugar del accidente.

Tras llamar a los servicios de emergencias, agentes de la Policía Local de Palma se han personado con celeridad. Jóvenes en patinete que han sido testigos del accidente han fotografiado la matrícula del coche y se la han proporcionado a los policías. Jaime Anglada ha sido trasladado en una UVI móvil a Son Espases, donde inicialmente se ha considerado su estado crítico. Por fortuna ha evolucionado favorablemente dentro de la gravedad. Permanece ingresado en la UCI, pero no se teme por su vida.

Conmoción en múltiples ámbitos

Por su parte, los agentes de la Policía Local de Palma han encontrado al joven conductor en su domicilio. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, esta ha dado un resultado de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y ha dado negativo en drogas. A continuación ha sido detenido por un presunto delito de lesiones imprudentes, contra la seguridad vial y abandono del lugar del accidente.

El grave accidente de Jaime Anglada ha conmocionado a múltiples ámbitos a la vez. En el ámbito cultural, ya que el cantante mallorquín goza de una fama que trasciende las islas. También en el ámbito de las regatas, ya que el artista se embarca en la Copa del Rey en el Aifos y en la Casa Real. Es sobradamente conocida la estrecha amistad que mantiene con el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, que acuden en Mallorca a todos sus conciertos.