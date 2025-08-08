Jardins de Tramuntana muestra 'Garden Dreams', una serie documental sobre paisajismo

La firma mallorquina Jardins de Tramuntana organizó anoche una cita para proyectar el primer episodio de Garden Dreams, una nueva serie documental sobre paisajismo producida por la cadena alemana ZDF y realizada por la productora AM:PM GmbH. Con más de cien invitados reunidos en el hotel St. Regis Mardavall Mallorca, la proyección ofreció a los asistentes una visión inédita de todo el proceso que implica dar forma a los jardines que diseña la empresa mallorquina.

El acto tuvo lugar en el jardín del hotel, precisamente desarrollado por Jardins de Tramuntana, en el que había bebidas y música en directo. Además, estuvieron presente dos de los protagonistas de la serie, Joan Nadal, fundador y CEO de Jardins de Tramuntana, y Lourdes Vázquez, arquitecta paisajista y directora del estudio.

Garden Dreams, compuesta de cinco episodios, se estrenó el pasado 30 de julio en la cadena ZDF. La serie documental, que se emite cada miércoles, muestra al espectador todo el proceso creativo, técnico y emocional detrás de un jardín exclusivo. En esta se exploran decisiones sobre estrategias ecológicas y sostenibles, retos técnicos, y el enfoque artístico de los proyectos de la compañía.

Con hasta diez proyectos paisajísticos, Mallorca es una de las grandes protagonistas de la serie. Todos los casos que se muestran se hacen con el objetivo de realzar la biodiversidad y la identidad de la isla a través de la arquitectura paisajística. Según Joan Nadal, "Mallorca no es solo el escenario de esta producción. Su identidad, su luz y su paisaje son parte clave de cada historia".

En este primer episodio se narra el proceso de transformación de dos lugares, comenzando con Sarrià, una posesión mallorquina con más de 400 años de antigüedad que necesitó una rehabilitación en su jardín, con el que lograron plasmar elegancia y contrastes en su diseño. Y con el segundo proyecto, ubicado en una residencia de Sa Torre, consiguieron un estilo con abundante vegetación, llena de sombra y donde el agua es protagonista.