La detenida en la manifestación antitaurina en Palma está acusada de agredir a un agente
La Policía Nacional niega que cargaran contra los manifestantes: "La mayoría de ellos tuvo un comportamiento ejemplar"
La mujer de unos 30 años que fue detenida durante las protestas antitaurinas anoche frente al Coliseo Balear de Palma, donde se celebraba una corrida, está acusada de un delito de atentado por agredir a un agente. Desde la Policía niegan que se llevaran a cabo cargas policiales y afirman que sus agentes se limitaron a actuar contra varias personas aisladas que mostraron un comportamiento muy agresivo.
Fuentes policiales explicaron hoy que la convocatoria de las protestas contra la corrida que se celebró ayer por la tarde en el Coliseo Balear reunió a unas 150 personas. La concentración se desarrolló sin ningún incidente, y desde la Policía se señala que la gran mayoría de los manifestantes "tuvo un comportamiento ejemplar".
El problema se produjo cuando los agente trataron de separar a varias personas que mostraron un comportamiento agresivo. Una de ellas, una mujer de unos treinta años, se enfrentó a un agente, que resultó herido, por lo que acabó detenida.
Desde la Policía Nacional niegan que se llevaran a cabo cargas contra los participantes en la concentración.
