La 'Dama del Bosque', Llit de la Mare de Déu, descansará en la iglesia de Sant Gaietà

Dama del Bosque es una obra del artista Fabian Schalekamp para la Asunción de la Virgen, conocido como Llit de la Mare de Déu. Esta muestra se inaugurará el 10 de agosto a las 20.15 horas en la Iglesia de Sant Gaietà de Palma, impulsado por la Fundació Amics del Patrimoni junto a la colaboración del Ayuntamiento de Costitx.

La obra muestra la escultura de la Mare de Déu reposando sobre una gran cantidad de ramas pulidas de ullastre. Estas, que son de color blanco y dorado, forman un "nido" en el que podrá descansar después de renacer, al igual que el ciclo del bosque. Según Fabian Schalekamp, artista holandés nacido en Mallorca, "es algo super sagrado y de mucho peso", y que la intención es "que tenga contacto con el bosque y la naturaleza", explica el autor.

La obra del artista Fabián Schalekamp / Guillem Bosch

Además, Joan Guaita, galerista y presidente de la Fundació Amics del Patrimoni, explica el origen y la inspiración de esta obra contemporánea. "La idea del nido viene de una tradición de Egipto", cuenta el presidente de la fundación.

Este proyecto forma parte del programa de Asunción, financiado por la Comisión Mixta del Consell de Mallorca y el Obispado de Mallorca, quienes reireivindican la importancia de conocer el valor histórico y cultural de los monumentos religiosos.

La escultura se podrá visitar hasta el 18 de agosto, antes de que se devuelva a la Basílica de Sant Francesc. Día en el que también se entregará el galardón Esplendor de la Mediterrània.