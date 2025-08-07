Zara retira dos fotos de modelos "insanamente delgadas" tras una queja al organismo británico de la publicidad

Zara ha eliminado dos imágenes de su sitio web tras una queja presentada ante la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Gran Bretaña, el organismo regulador independiente de la publicidad. La ASA, que publicó su dictamen el miércoles, afirmó que las imágenes hacían que las modelos lucieran "insanamente delgadas".

La primera imagen mostraba a una modelo con una blusa blanca, larga y holgada, de seda, con un profundo escote en V. La ASA señaló que el diseño escotado de la camisa "atraía la atención hacia la parte superior del pecho de la modelo, creando un punto focal alrededor de su clavícula, que sobresalía".

En la denuncia también se señalaba que la pose de la modelo "creaba la impresión" de que sus brazos, hombros y pecho eran muy delgados. "En general, consideramos que la pose de la modelo y la elección de ropa en el anuncio creaban la impresión de una delgadez exagerada", declaró la ASA.

"Demacrada" y "desproporcionada"

Otra imagen mostraba a otra modelo de Zara con un minivestido blanco de tirantes finos y falda con volantes. La ASA explicó que las sombras sobre las piernas de la modelo "atraían la atención, haciéndolas parecer notablemente delgadas". El organismo de control añadió que el cabello de la modelo estaba peinado en un "moño engominado hacia atrás, lo que resaltaba su cabeza a la vez que la hacía parecer ligeramente demacrada". También cuestionó la postura de la modelo, "que hacía que su cuerpo pareciera ligeramente desproporcionado", y añadió que su clavícula sobresalía visiblemente.

La ASA tamibén revisó otras dos imágenes de Zara señaladas por la persona que presentó la queja, pero afirmó que estas no infringían ninguna norma y no podían considerarse "irresponsables".

Por su parte, el gigante del grupo Inditex, declaró que tomó nota de la decisión de la ASA "tras una queja individual sobre dos imágenes en nuestro sitio web" y las eliminó inmediatamente cuando la ASA le informó de la queja.

"Nos comprometemos con un contenido responsable y seguimos estrictas directrices y controles en la selección y fotografía de modelos, así como en la selección de imágenes", ha declarado Zara en un comunicado. La cadena de ropa también declaró a la ASA que "actuaba conforme a las recomendaciones de Fashioning a Healthy Future, un informe publicado por la Comisión de Salud de Modelos del Reino Unido".

Certificado mécido de salud

Asimismo, confirmó que ambas modelos contaban con un certificado médico que demostraba su buen estado de salud y que ninguna de las imágenes había sido modificada “más allá de pequeños retoques de iluminación y color”.

A pesar de sus frecuentes acusaciones, la ASA es una organización autorreguladora no estatutaria que no puede interpretar ni aplicar la legislación del Reino Unido. A menudo se pronuncia sobre casos que han generado varias quejas del público.

Fallos equívocos

Como se informó el año pasado, se retractó de una decisión tomada dos meses antes con respecto a un anuncio de ropa interior de Calvin Klein de 2023 con la cantante FKA Twigs.

La ASA había declarado inicialmente que el anuncio, que había aparecido como parte de una campaña de carteles más amplia en la que también aparecía Kendall Jenner, cosificaba a la cantante y "no debe volver a aparecer en la forma denunciada". Posteriormente publicó una resolución actualizada, diciendo que si bien la atención de los espectadores podría estar dirigida al cuerpo de la cantante, las imágenes "no eran sexualmente explícitas y presentaban a una mujer que parecía segura y en control".