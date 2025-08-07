Las Vírgenes Dormidas se expondrán en 80 iglesias de Mallorca

La Parroquia de Santa Creu de Palma ha presentado este jueves el programa de la Asunción 2025. Han asistido el vicario episcopal para el Patrimonio Histórico y Cultural, Mn. Francesc Vicens, la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, y el coordinador del proyecto, Gabriel Carrió.

El Obispado de Mallorca y el Consell de Mallorca reivindican la importancia de conocer el valor histórico y cultural de los monumentos de la Asunción de la Virgen, conocidos como Llits de la Mare de Déu, con el objetivo de fomentar su valoración tanto cultural como religiosa. En esta línea, el plan de difusión 2025 inicia la publicación de descripciones histórico-artísticas que servirán de guía para la visita y para la divulgación de este patrimonio.

El proyecto está financiado a través de la Comisión Mixta del Consell de Mallorca y el Obispado de Mallorca en materia de patrimonio histórico, y cuenta con el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Palma, el Museu de Mallorca, la Catedral de Mallorca, ARCA y la Fundació Amics del Patrimoni. La iniciativa se lleva a cabo bajo la coordinación de Maiorica Sacra (Obispado de Mallorca) y el Consell de Mallorca.

Como novedad, este año se incluye un vídeo divulgativo a cargo de Joan Barceló, divulgador y antiguo hombre del tiempo, que ofrece una aproximación al patrimonio inmaterial vinculado a la Asunción desde las expresiones lingüísticas populares. Este vídeo se enmarca en la voluntad del plan de crear materiales audiovisuales breves y extensos para dar a conocer los diferentes aspectos de esta festividad de agosto.

Palma y Part Forana

El plan de difusión incluye 80 monumentos repartidos por toda Mallorca, cifra que demuestra estabilidad en los últimos años después del incremento registrado al salir de la pandemia. En Palma se han contabilizado 23 monumentos (20 en 2024 y 2023, y 17 en 2022), y en la Part Forana 57 monumentos (58 en 2024, 56 en 2023 y 50 en 2022). Esta pequeña oscilación responde a las novedades de la acción difusora y a las dificultades de algunas parroquias y conventos pequeños para organizar y mantener los montajes.

Entre las novedades destaca la recuperación completa del montaje del monumento asuncionista de Sant Jaume (Palma) después de su restauración, mientras que el llit de la Concepció (Palma) solo se expondrá parcialmente por tareas de conservación. Se consolidan los montajes en los monasterios de Sant Jeroni y Santa Magdalena, y se incorpora la imagen expuesta en el monasterio de Santa Teresa de Jesús. También se añade este año la Mare de Déu morta de Nostra Senyora del Roser, en Son Cladera, pieza de producción reciente, y la del colegio de Montesión, gracias a las actuales tareas de inventariado.

Actividades culturales

Palma – Catedral de Mallorca

14 de agosto, 20.00 h. Vigilia de la Asunción de la Virgen: Vísperas solemnes cantadas por la Capella de la Seu, traslado de la Mare de Déu morta desde el altar mayor hasta el tálamo, canto de la Salve y conjunto de piezas marianas.

Del 15 al 22 de agosto. Exposición del Llit de la Mare de Déu. A la 10.30 h, Misa conventual de la Asunción de la Virgen: Eucaristía solemne presidida por Mn. Antoni Vera, deán-presidente de la Catedral, con la participación de la Capella de la Seu. Al acabar la misa se cantará la Salve ante la Virgen. A las 12 h. Misa con la Schola gregoriana y misa a les 19 h.

Palma – Museu de Mallorca

Visita autoguiada gratuita a las piezas de la Asunción. Martes, viernes, sábado y domingo, de 9.00 a 14.00 h; miércoles y jueves, de 9.00 a 19.00 h; lunes y festivos, cerrado.

Palma – Fundació Amics del Patrimoni

10 de agosto, 20.15 h. Inauguración de la instalación Dama del bosque, de Fabian Shalekamp, en la iglesia de los Sagrados Corazones. Abierta hasta el 18 de agosto con horarios de mañana y tarde. El 18 de agosto, entrega del galardón Esplendor de la Mediterrània.

Palma – Local social de ARCA

14 de agosto, 20.00 h. Inauguración de la exposición “Els llits de la Mare de Déu d’agost a Mallorca”, con fotografías de Jeroni Juan Tous. Abierta hasta el 23 de agosto con horarios de mañana y tarde.

Campanet – Iglesia de Sant Miquel

14 de agosto, 20.00 h. Visita al llit de la Mare de Déu con acompañamiento musical de Rosa Siquier, Francis Guisasola y Fiona Solivelles, y conferencia de Maria del Camí Dols sobre la historia y la leyenda de la fiesta.

Montuïri – Iglesia de Sant Bartomeu

15 de agosto, 18.30 h. Inicio del recorrido de los Cossiers, que danzarán Gentil Senyora ante el llit de la Mare de Déu.

Selva – Iglesia de Sant Llorenç

16 de agosto, 19.00 h. Conferencia de Maria del Camí Dols sobre la fiesta y su trasfondo histórico y legendario.

Difusión digital y plataformas informativas

Toda la información sobre horarios, novedades y programa cultural puede consultarse en:

🔗 maioricasacra.org/assumpcio

🔗 https://www.conselldemallorca.es/assumpciodelamarededeu

La difusión se realiza también a través de las webs y redes sociales de Maiorica Sacra, Obispado de Mallorca, Consell de Mallorca, Oficinas de Información Turística, Cultura Ajuntament de Palma, Catedral de Mallorca, ARCA y la Fundació Amics del Patrimoni.