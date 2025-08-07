Santiago Auserón se une a los Psiconautas y graba en Palma junto a su hermano Luis

Santiago Auserón y Anni B Sweet se han unido a la familia Psiconautas. El que fuera compositor y vocalista de Radio Futura, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2011, grabó el pasado lunes en Palma para el nuevo disco que prepara el grupo que lidera Alberto Vizcaíno. El autor de auténticas joyas del pop patrio como De un país en llamas, Veneno en la piel o Mr. Hambre se presentó en los Estudios Favela, aprovechando su estancia en Mallorca, para poner voces al tema El extraterrestre, interpretado a duó por Luis Auserón y Vizcaíno. Bajo el apelativo de Soul Rocket Sisters, Santiago estuvo acompañado por Anni B Sweet.

En la sesión también participó Lorenzo Santamaria, quien ha querido señalar en redes sociales el buen ambiente que reinó durante la grabación. “No os podéis perder” lo nuevo de Psiconautas, “un grupazo”, ha escrito Santamaria.

Santiago Auserón, en plena grabación junto a Anni B Sweet / Yago Marqués

En el tercer disco de Psiconautas, que baraja varios títulos, también han colaborado Galen Ayers (hija del que fuera líder de Soft Machine), Joan Miquel Oliver, Ignasi Simó, Amable Rodríguez y Pep Mulet (ex de L.A.), entre otros. La grabación, que se está realizando en estudios de Madrid y Palma, está en su última fase y la publicación está prevista para después del verano.