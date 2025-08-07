'Plaza Blanca', la primera exposición individual de la artista mallorquina Alba Suau

Alzueta Gallery acoge la exposición Plaza Blanca, la primera que hace artista mallorquina Alba Suau de forma individual, que propone una investigación pictórica de la experiencia física del paisaje. Ubicada en el Palau de Casavells, Girona, esta muestra se podrá visitar hasta el 31 de agosto.

Alba Suau es una artista pollencina destacada en el mundo del arte. Reconocida con el premio Barbara H. Weil Award en 2021, Mallorca International Award en 2022 y el Prix des Amis de La Cambre en 2023, se estrena por primera vez con una exposición indiviudual de la mano de Alzueta Gallery.

Su estilo, caracterizado por la voluntad de afinar y reducir hasta alcanzar lo esencial, invita a la observación y a dejarse llevar por el ritmo interno de la imagen.

Parte de la exposición 'Plaza Blanca' en el Palau Casavells / Alzueta Gallery

Plaza Blanca es un conjunto de cuadros que alude tanto a una localización concreta como a un estado mental, donde el color no es un elemento decorativo, sino un elemento para convocar la memoria y activar la percepción. La obra se inspira en los minerales del norte del territorio de Nuevo México, pero sin dejar de lado lo abstracto.

Según David Barro, director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, “en su obra, las formas reposan mientras laten y se nos acercan, como un recuerdo que se pliega sobre sí mismo antes de expandirse en gestos táctiles y matices despojados de cualquier accidente”.