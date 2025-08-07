El Festival EiMa culmina este fin de semana en Maria de la Salut

El Festival EiMa 2025 culminará su décima edición este jueves y viernes, 7 y 8 de agosto, en Maria de la Salut. Los espectáculos contarán con la participación de artistas como Montse Colomé, Laura Cardona o Álex Fuster, entre otros.

Además, la compañía suiza KARLA Theaterproduktionen traerá el teatro documental DOS VIDAS. ZWEI LEBEN. Y para concluir el festival, se realizará un concierto de Sembrant Veus y una sesión de cumbia electrónica.

EiMa Creació, organización promotora del festival, es un centro de creación e investigación para la danza y las artes vivas que apuesta por los artistas baleares, además de fomentar el intercambio con otros territorios nacionales e internacionales.

El Festival EiMa arrancó el pasado 21 de julio con un taller de dramatúrgia guiado por Rodia Vomvolou. Con los días se fueron incorporando actividades, como proyecciones de documentales, aperturas de puntos de encuentro o un taller de improvisación y creación dirigida por Joana Gomila.

Una clausura llena de artistas

Para los últimos dos días del festival, la organización ha anunciado una programación llena de actuaciones que empezarán a partir de las 19:30 h. Este jueves, 7 de agosto, en el corral de Can Pere de Roqueta (Maria de la Salut), interpretarán sus obras Montse Colomé, Àfrica Llorens, Álex Fuster, Sara Mingolla, Laura Cardona y Joana Gomila.

Montse Colomé / Tristan Perez-Martin

Para el viernes 8, en el Camp Deulosal - Es Pujolet, actuarán Laura Llodrà, Álex Fuster y Mariantònia Oliver antes de dar paso al teatro documental DOS VIDAS. ZWEI LEBEN., una propuesta internacional de la compañía suiza KARLA Theaterproduktionen.

Para finalizar el festival, se hará un concierto del grupo Sembrant Veus, compuesto por Neus Salvà y Alejandra Scotto, además del batería mallorquín Jaume Darder. Y para acabar, el DJ Domenico Di Marco dirigirá una sesión de cumbia electrónica.