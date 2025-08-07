Camilla Bröms: «Lo importante es inspirar a los demás»

La historia de Camilla Bröms es la de una mujer que ha seguido, paso a paso, el hilo de su sensibilidad creativa. Nacida en Estocolmo, visitó Mallorca por primera vez en 1989, y desde aquel primer encuentro supo que un día viviría en un lugar más cálido, más luminoso. «Siempre he preferido el sol a la nieve», dice. Aunque Italia también estuvo entre sus opciones, fue la isla la que terminó conquistándola del todo.

Desde sus inicios profesionales ha estado volcada en el arte, el interiorismo y la cocina. En Suecia dirigió tres tiendas de decoración y publicó dos libros de inspiración que combinan recetas y estética visual. La cocina, para Camilla, no es solo alimentación: es una extensión del arte. «Cuando cocino, quiero que el plato parezca una obra de arte. La comida debe hablarte, debe inspirarte también con los ojos».

Esa misma atención al detalle y a la armonía la llevó a dedicarse a la cerámica. Hace unos años, después de trabajar como chef en la isla durante siete temporadas, decidió regresar al diseño de interiores —su pasión más arraigada— y creó Palma Kharma Interiors, una tienda con sello propio ubicada en la calle Caro de Santa Catalina, en pleno corazón de Palma. Al mismo tiempo, en Palma diseña una colección de bolsos que se producen en Bali. Pero como ocurre siempre con ella, la inquietud por crear no se ha detenido ahí: «Hace tres años empecé a tomar clases de cerámica, primero en un taller de Palma y después con una profesora francesa. Hasta que pensé: ¿por qué no hacerlo yo misma?».

Compró un horno, montó su espacio y desde hace un año imparte clases privadas de cerámica. «Siento que tengo la experiencia suficiente para enseñar sin problema. Y está funcionando muy bien», afirma con una sonrisa. Su enfoque es completamente personalizado: rehúye de las clases masivas y los horarios rígidos. «Quiero que cada persona tenga su tiempo, que no se sienta apurada. Hay lugares donde solo te dan dos horas y ya están entrando otros grupos. Yo no quiero eso. Me importa crear un ambiente íntimo, bonito, donde puedas concentrarte y expresarte».

Camilla encuentra inspiración en todo lo que la rodea, especialmente en sus viajes. Cada textura, cada combinación de colores, cada paisaje, puede transformarse en una pieza de cerámica, una tarta o un cuadro. «Puede ser un papel pintado, una frase, una mezcla de colores… Todo lo que me emociona visualmente lo transformo en algo», cuenta.

En su taller ha recibido alumnos suecos, pero también americanos, franceses y españoles. Le entusiasma trabajar con personas de distintos orígenes. Y en los últimos dos años, desde que se mudó a Sencelles, ha encontrado un entorno especialmente propicio para ello. «Me encanta la atmósfera de Sencelles. Es increíble, realmente fantástica. Me hace mucha ilusión participar en la Nit de l’Art y contribuir con lo que sé hacer». Para la ocasión ha preparado una pequeña exposición de sus piezas, y ha invitado también a dos amigas suecas —ambas artistas plásticas— para que presenten sus cuadros. «Por supuesto, habrá cava para todos. Quiero que se sientan especiales esa noche, que puedan ver e inspirarse con lo que hacemos», añade.

Perfeccionista hasta la médula, reconoce que le cuesta soltar el control en sus creaciones, aunque le gustaría trabajar de manera más orgánica. «Intento no ser tan perfecta cuando hago cerámica, pero es difícil. Soy una perfeccionista total», admite con franqueza.

Combinar la cerámica con el diseño de interiores le permite mantener un ritmo de vida que la nutre y le da libertad. «Si entra un cliente en la tienda, puedo dejar lo que estoy modelando y atenderle. También hago asesorías de estilismo para casas. Siempre tengo algo creativo entre manos. Es perfecto para mí».

Hoy la cerámica ocupa un lugar central en su vida, y no piensa renunciar a ella. «Me apasiona. Y me llevaré mi horno a donde sea que vaya». Aunque adora Mallorca, no descarta mudarse en el futuro. «No creo que haya llegado a mi destino final. Sigo sintiendo curiosidad por otros lugares. Me encantaría vivir en Italia. Pero donde sea que esté, la cerámica, el diseño de interiores y la cocina seguirán siendo mis lenguajes. Siempre me acompañarán».