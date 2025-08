Música y adolescentes

La música y el mercado musical están revueltos (realidades superpuestas, cambios rápidos), y eso facilita que nos abalancemos a la primera teoría que entre en escena cual tabla de salvamento, y que no nos molestemos en cuestionarla durante una larga temporada. Como la de que hoy los adolescentes ya no construyen su identidad a través de la música, porque tienen otras muchas golosinas (audiovisuales) a su alcance. Ya hace tiempo que circula, pero en este punto del año 2025 tal vez sea hora de darle alguna vuelta.

A ver, un repaso a los macroconciertos recientes nos reserva montones de fotos de muchachadas entregadas a ídolos pop, con énfasis en el sector latino. Mucha expresión femenina: tropas de niñas de 13 años cantando los repertorios completos de Myke Towers y Rauw Alejandro (y tratando desesperadamente de conseguir, ellas o sus padres y madres, entradas para Bad Bunny). Sus playlists son su guía diaria, hablan entre ellas incorporando jerga latina, comparten coreografías. Otro nicho, el k-pop, genera lazos fuertes: hay fans que aprenden coreano (aunque sea vía Duolingo) para entender más a Blackpink (grupo que el próximo sábado actúa en el Estadi Olímpic).

La identificación intensa maneja incluso etiquetas distintivas que le dan un carácter existencial: los blinks de Blackpink y la ARMY’ de su equivalente masculino, BTS, los swifties de Taylor, los arianators de Ariana Grande, los livies de Olivia Rodrigo, los believers de Justin Bieber. Y los aitaners. Billie Eilish atrae porque su música (brillante) está bañada en unos conceptos (vulnerabilidad, disidencia ante los cánones físicos y estéticos) que definen un modo de estar en el mundo. Y la industria tiene identificado al tipo de fandom dispuesto a pagar más, al que tientan con entradas premium y vinilos con portadas de siete colores.

Tal vez hemos querido pensar que la música ya no era tan troncal entre la juventud porque los adultos partimos del canon rock, envuelto de ideales transformadores, mientras que de los ídolos de ahora figura que no puede salir nada sólido y definitorio, sino banalidades líricas y culto a lo material. Pero que esa música no nos guste, o que la odiemos (nos recuerda que nuestro mundo ya es antiguo), no quita que sigue siendo música. Solo habrá que ver si esa generación será tan fiel a largo plazo, si ese vínculo la acompañará siempre, y si la niña de 13 años, cuando tenga 50, mirará lo que hay y suspirará con melancolía que «ya no se hace música tan buena como la de 2025».