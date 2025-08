La «joie de vivre» de Gustavo a la Misericòrdia

«Gustavo és realista i surrealista, abstracte i concret, pragmàtic i màgic. En definitiva, la pintura és una gota d’anarquia en un món molt ordenat». Josep Melià, 1987

Sota el títol De la calle al cosmos la Capella, la planta baixa i dos pisos de la Misericòrdia de Palma acullen més de 120 obres de Gustavo, en un llarg itinerari artístic que inicià a la galeria Minorca l’any 1963.

Per fer un recorregut cronològic hem d’entrar per la Capella on trobarem una mostra dels seus inicis, els anys 60 i 70 on s’aprecia que està a la recerca d’un estil propi, treballant el geometrisme, l’espàtula per a paisatges i la temàtica de caràcter polític. Ressenya del seu pas pel Diario de Baleares amb la secció «El dibujante en la calle», d’aquí la primera part del títol de l’exposició. També ens recorden la volta a Mallorca en camell que va fer amb el periodista Miquel Vidal l’any 1964.

A la planta baixa podem trobar l’època de quan partí a Berlín (70-80) després de ser amenaçat de mort pels Guerrilleros de Cristo Rey en una exposició a Madrid. Una època que inicia des de la Künstlerhaus Bethanien, la casa de cultura de Berlín on va fer les serigrafies amb els colors fosforescents. Il·lustra la campanya de les eleccions de l’SPD. Signa contracte amb una galeria de Milwaukee, Wisconsin, al nord de Chicago i es consagra amb grans exposicions a diversos espais emblemàtics d’Alemanya.

Ja a la primera planta podrem trobar l’època dels anys 90, quan retorna a Mallorca i s’estableix a Capdepera. Una època on predomina la força dels colors i la ironia dels personatges, amb títols llargs i divertits en simbiosi amb l’obra. A més, hi descobrirem les escultures de bronze.

Així, arribam al segon pis on trobam l’obra més recent, el segle XXI, amb els colors i l’alegria de la Mediterrània. És l’univers gustavià de ple, on destaquen els personatges grotescs en situacions absurdes. Així mateix trobareu diversos esborranys des d’on es pot intuir el seu procés creatiu; per acabar amb un viatge al cosmos, darrera etapa (de moment) i segona part del títol de l’exposició.

«Gustavo crea en la seva pintura una síntesi de les diverses formes d’expressió, que són poèticament molt eficaces. Elements dels còmics, del gràfic, de la poesia visual i de la publicitat s’ajunten en el llenç per tal de donar testimoni de les seves fantasies. Gustavo ens convida a viatjar a través del material, del qual estan fets els somnis, a un viatge darrere del mirall. La sàtira i la caricatura són presents en moltes de les seves figures. De la mateixa manera, que de vegades hi ha un erotisme grotesc. Com Breugel, Gustavo també mostra el món com un carnaval. La seva pintura és una gran metàfora de la nostra època». Així el descriu Gabriel Janer Manila a: Gustavo, una vida desesperadamente feliz, Catàleg. Faqtoria Muntaner 2019

Certament Mallorca devia aquesta gran exposició a Gustavo.