Corxeres d’estiu (XI)

Segueixen els cicles i concerts d’estiu a molts d’indrets de Mallorca.

Avui, dimecres començarem recomanant una vetllada de poesia i música a Campos, en el Carreró des Convent (21.30h).

Avui també un concert en el qual l’autor d’una de les peces n’és també un dels intèrprets; i encara més, durant la sessió també s’estrenarà una segona obra. Es tracta del recital de flauta i piano que, a la capella de les Escolàpies de Sóller, oferiran Pau Cladera al piano i Table Wink a la flauta. Un recital en el qual s’interpretarà la suite Reminiscències rurals, del mateix Cladera, al costat de Cala Deià de Ramon Farran, una primera audició de la partitura que el músic català, resident a l’illa ha dedicat als dos solistes. La cita és a les 20.30 hores.

A Valldemossa, a la fundació Coll Bardolet (20.30h), Messages for now amb Mary Lambourne i Gori Matas.

El Festival de música de Deià ens proposa a Son Marroig, avui a les 20.30 hores, un recital del pianista serbi Bogdan Dugalic. El mateix artista repetirà programa divendres a la Fundació Bartomeu March de Palma (20.30h)

Per demà dijous, en el corral de Can Pere de Roqueta de Maria de la Salut (19.30h), dins el cicle de dansa EiMa, Montse Colomé ens convida a ballar la vida amb Celebration, Àfrica Llorens (de la Companyia Moll de l’Os) alça la veu de la dissidència amb Foradada. Per altra banda, dins el mateix espai, Álex Fuster i Sara Mingolla establiran un pont entre la tradició i el folklore amb una mirada queer, mentre que a través de Voràgine, Laura Cardona reflexionarà sobre la pressió social que recau sobre la dona. Arrodonint la vetllada cantarà el Cor Nòmada, una experiència vocal col·lectiva conduïda per Joana Gomila. El mateix cicle ens proposa, divendres i a l’espai obert d’Es Pujolet-Deulosal (19.30h) un espectacle divers amb Sembrant Veus, un grup que ens convidara a un viatge sonor que uneix els ritmes i melodies dels Andes amb l’essència del Mediterrani, també Laura Llodrà proposa una exploració íntima entre el desgast i la regeneració del cos en un procés oncològic, Álex Fuster ens explorarà amb un crit el turisme i la gentrificació mentre que la Companyia Mariantònia Oliver obrirà un nou camí amb un projecte que segueix parlant de memòria i cossos en transformació. La part teatral anirà a càrrec de Klara Theatre i un muntatge sobre les vides condicionades pel lloc de naixement.

Tornem a demà, dijous i a Bellver (21h) el cicle de jazz presenta Myles Sanko, un cantant, compositor, productor i director de fotografia britànic de soul i jazz. Carregada d’herència tant ghanesa com francesa, la seva música encarna un ric tapís de cultura, passió i resiliència indestructible.

També demà en el Museu de Manacor (21h), Saüc Ensemble interpretarà músiques del rednaixemernt i de la tradició mediterrània.

També divendres, la Torre de Canyamel (21h) serà l’escenari en el qual ens podrem retrobar amb Maria del Mar Bonet inaugurant el cicle Arrels, la recaptació del qual anirà a benefici de l’Associació Amics de Tilloli, que desenvolupa projectes educatius a l’Índia.