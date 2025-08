Stephanie Fiz: «No creo en lo impresionante. Creo en lo que se siente verdadero»

En una finca rodeada de viñas y silencio en Sencelles, corazón de la Mallorca más pausada, Stephanie Fiz y su pareja Federico han construido un hogar que es, también, una declaración de intenciones. «Es nuestra Casa Abuela, una casita de campo donde vivimos con nuestros dos pastores alemanes, entre camisetas con mensajes como I love boobies, y nadie se inmuta. Eso es hogar».

Belga de nacimiento y trotamundos por vocación, Stephanie conoció a Federico, un CFO de Jerez, en un bar de Rotterdam. No buscaba el amor, pero ahí estaba: sereno, firme, leal. Se enamoraron entre la lluvia, los stroopwafels y un perro. Después llegó Mallorca: primero como destino para un Ironman y luego, tras una pedida de mano en las Cuevas de Artà, encontraron su refugio permanente. «Sencelles es, para mí, la Mallorca real. Tranquila, amable… y con las dos mejores pizzerías de la isla. Lo juro».

Desde allí dirige The Sybarite Flamingo, su agencia de viajes, bodas y experiencias que huye de lo convencional y abraza lo profundamente personal. «No quiero crear algo ‘impresionante’, quiero crear algo que se sienta como tú. Incluso si las servilletas no combinan y alguien acaba descalzo antes del postre. Eso, para mí, es el verdadero lujo».

Para Stephanie, todo empieza con una conversación honesta —con clientes corporativos o futuros novios— acompañada de un buen café. Quiere saberlo todo: lo que aman, lo que odian, lo que los desvela. «No creo en las tendencias, creo en los momentos que se sienten como casa. La intimidad nace de la escucha, no del diseño».

Más que una wedding planner, es una narradora de atmósferas, una creadora de vivencias que trascienden lo esperado. Sus eventos combinan arte, gastronomía, música y objetos que cuentan una historia. «Un viaje o una celebración se convierten en experiencia cultural cuando dejan huella. Cuando lo que ocurrió se queda contigo, mucho después de volver».

Uno de los ejemplos más reveladores de su enfoque fue un showcase en Trobar Mallorca, un espacio imperfecto y vibrante, donde organizó lo que llamó «la anti-boda». Sin guion, sin lanzamiento de ramo, sin presión. Solo música, significado y una electricidad silenciosa que lo impregnaba todo. «No era una boda, era un momento. Y esos son mis favoritos».

Pero incluso en las bodas más tradicionales, Stephanie encuentra la forma de romper con lo establecido sin perder el respeto por las raíces. En la suya, hubo ceremonia católica en la iglesia de Petra y después, una fiesta salvaje en la piscina, donde los trajes se cambiaron por bañadores… o por la ropa interior de repuesto que repartieron entre los invitados. «Federico, tan andaluz y de protocolo, casi muere cuando le dije que trajeran bañador. Avisó solo a los extranjeros. Pero acabó siendo aún mejor así».

En paralelo a su labor como creadora de viajes y celebraciones, Stephanie está gestando un proyecto más ambicioso: un club de viajes con base en Mallorca que conecte a creativos internacionales con la isla. Un espacio para inspirar y ser inspirado. «Queremos traer historias de nuestros viajes, crear experiencias con marcas que trabajan desde lugares únicos, y cocrear con ellas algo que conecte de verdad. El Flamingo Club ya está tomando forma».

Esa pasión por conectar se extiende también al arte contemporáneo. En colaboración con la galería de Marc Bibiloni —mallorquín de origen y ahora con base en Madrid— está desarrollando un programa que une las escenas artísticas española y belga. Todo comenzó con la búsqueda de una residencia artística y terminó en la granja de su madre, en Flandes, entre burros. Desde ahí, lanzarán viajes para coleccionistas y rutas inmersivas durante ferias de arte en Bélgica, con cenas diseñadas por Table Alchemist. «Queremos que el arte deje de estar rodeado de paredes blancas y susurros. Que pase a la mesa, que se vuelva conversación».

La moda, aunque no es su terreno principal, siempre ha formado parte de su mundo. En Bélgica cocreó bolsos con Kaai Bags y kimonos con una marca sudafricana. En Mallorca, recientemente posó —fuera totalmente de su zona de confort— para una sesión analógica de la firma Datura, junto a sus perros y su casa, capturada por la fotógrafa Barbara Vidal. También planea una colaboración con DeLopez / La Morenita, marca de su amiga Alma. «Mi estilo es caótico, lleno de historias, plumas, capas vintage y lo que sea que no haya perdido ese día. Soy como el árbol de Navidad de mis amigas. Y me encanta».

Cuando se le pregunta qué falta en la escena cultural de Mallorca, lo tiene claro: «Más espacios híbridos donde el arte, la gastronomía, la moda y las ideas se crucen sin miedo. Donde la curiosidad mande, no el ego. Estoy un poco alérgica a la palabra ‘comunidad’, a veces se usa para cerrar círculos. Yo prefiero construir puentes que sobre el papel no tienen sentido, pero que provocan algo real».

La dimensión empresarial de The Sybarite Flamingo incluye también viajes corporativos que rompen con el molde. «Nada de infinitas presentaciones en PowerPoint. Llevamos a equipos a un volcán para hablar de estrategia. Creamos cenas donde la gente se escucha de verdad. No es místico, es humano». Aquí se ve su faceta más estratégica: «Soy una friki de los briefs, de los retos, de que las cosas funcionen. Se puede ser suave y contundente. No hay que elegir».

¿Y qué tipo de cliente le hace decir «esto es para mí»? Aquellos que huyen de lo estándar, que no buscan perfección sino autenticidad. «Cuando confían en mí para hacer algo verdadero, cuando están abiertos a la belleza imperfecta y a las sorpresas afortunadas. Ahí es donde doy lo mejor de mí».

El broche final a esta constelación de ideas se llama Can Fiz, su gran proyecto a largo plazo: un espacio cultural y vital que no será una galería, ni un retiro, ni un simple alojamiento. Será algo entre todo eso. Una casa que abrace a quien entre. Con residencias artísticas, cenas íntimas y encuentros creativos donde el arte y la tierra se mezclen de forma orgánica.

Ubicada en Es Pla, con vistas a la Tramuntana y diseñada junto a Al Cuadrado Arquitectura, Can Fiz será una casa consciente, regida por el ritmo de la naturaleza mallorquina. Ya han encontrado agua subterránea con ayuda de un zahorí local, apuestan por el xeriscaping y quieren que quien la habite sienta que forma parte de la tierra. «No como turista, sino con respeto y presencia».