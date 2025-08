Fiódor Dostoievski, el influencer de 200 años

"Cuando llega el calor, los chicos se enamoran", cantaban Sonia y Selena en 'Yo quiero bailar', su pegajosa canción del año 2000. Siglo y medio antes, Fiódor Dostoievski escribía en Rusia: "¡Todo un minuto de felicidad! ¿Acaso es poco para toda una vida humana?". Aparentemente, no existe ningún lazo que una al autor eslavo con el dúo de eurodance, pero, si se rasca un poco en la superficie de lo evidente, surgen las conexiones. A su manera, tanto las cantantes como el escritor expresan un sentimiento universal –¡el amor!–, sus letras son difíciles de olvidar y se han hecho virales en el mundo enloquecido de las redes sociales. En la misma sesión de scroll, pueden aparecer en la pantalla las frases "Te tengo en mi mente pura obsesión" y "Seré feliz recordando el día de ayer". ¿Quién dijo qué?

Otro punto de encuentro es que, casi seguramente, ambos hayan estado presentes en muchos veranos del escritor Miqui Otero. Por un lado, la canción es una habitual en las verbenas como la que plasmó en su última novela, Orquesta (Alfaguara, 2024). Por otro, cada año el escritor aprovecha estos meses para revisitar Noches blancas, una obra corta que Dostoievski firmó en 1848. De hecho, al barcelonés le ocurre lo que anuncian Sonia y Selena, pero con un colectivo concreto: "Cuando llega el calor, yo me reenamoro de los rusos: me gusta salirme del siglo. Cuanto más romanticismo, más histeria, más risa involuntaria y más frío en cada diálogo, mejor", comenta. Aunque todos los estíos se sumerge en alguna narración larga – este 2025 tocan Oblómov de Goncharov y Sascha Yegulev de Andreiev– esa no falta en sus sesiones de lectura, además de otros títulos de pocas páginas como El bello verano de Pavese o Frankie y la boda de Carson McCullers. Él las define como novelas granizado: "No es un proyecto, sino algo que te tomas como un helado o una horchata".

Fue Otero quien, a principios de año, señaló la creciente popularidad de Dostoievski en Instagram y TikTok, sobre todo gracias a Noches blancas. No es un fenómeno que le sorprenda porque para él este título lo tiene todo para ser un hit a día de hoy. "Es una novela, en realidad, sobre el choque entre nuestro mundo mental y el mundo real, a menudo irreconciliables [...]. Eso, querido Dosto, sucede a menudo con el diálogo imposible entre el relato deformadísimo de las redes sociales y la inflexible y dura novela de nuestra vida real", afirma en el artículo. Además, la edad de los usuarios de dichas plataformas tiende a la baja y esa "confusa pasión romántica [que se expresa en el libro] es un imán para la adolescencia y porque todos los adolescentes de todas las épocas se parecen", desarrolla en el texto.

Joan Tarrida, director de Galaxia Gutenberg, coincide con el autor catalán en dicha observación. Su editorial emprendió hace unos años la labor de publicar toda la obra de Dostoievski, después de llegar a acuerdos para gestionar las traducciones de, entre otros, Augusto Vidal, Juan Luis Abollado o Lidia Kúper, a quienes considera "excelentes". Hasta ahora han llevado a las librerías todas sus novelas y relatos de 1846 a 1862 en dos volúmenes y otras obras como Los demonios, La sumisa y la mencionada Noches blancas, que salió el pasado junio con traducción de Juan Luis Abollado. "Es una historia de amor imposible, pero muy bella, y en eso nos reconocemos todos", afirma Tarrida, aunque considera que todos los escritos del ruso pueden tocar el alma de la juventud: "Apela al sentimiento más que a la razón. Y eso lo hace cercano a los lectores más jóvenes, una época de la vida en la que te mueves más por lo que sientes".

El tipo de contenidos que se publican en las plataformas online puede ir del solemne vídeo divulgativo al meme más guasón y Dostoievski los ha conocido todos. Si algo ha conseguido internet es difuminar la línea entre la considerada como alta o baja cultura para aunarlas en el concepto popular (la discusión sobre si esto ha sido para bien o para mal es inagotable). Por ejemplo, Aitana (17 años), que en TikTok se llama @aitibookss, publicó un simpático post en el que comenta acerca de Noches blancas: "El hecho de que en un libro de menos de 120 páginas él pronunció su nombre más de 100 veces y ella ni siquiera le preguntó el suyo". Se han escrito bastantes críticas en medios especializados con menos perspicacia. Declara que la novela le gustó porque "para ser una historia tan corta, transmitió mucho y el autor consiguió plasmar en tan pocas hojas un mensaje muy grande".

Porrazo de libros (36 años), que prefiere dar solo su nombre de usuario en redes, sintió curiosidad porque se hablaba mucho de él. "Fue una grata sorpresa encontrar un autor que se abría en canal, no solo para hacer una descripción tan fiel a su propia vida y a su personalidad, sino para desmembrar las pretensiones, los sentimientos, y las mentiras con las que juega el alma del ser humano", asegura. Para comunicar esas impresiones a su comunidad de seguidores escogió un meme en el que aparecen una persona desquiciada y la frase: "Terminas de leer Noches blancas de Dostoievski". Puro lenguaje de redes.

Lizzy (17 años), @andrew_qwq0 en TikTok, ha dedicado muchas de sus publicaciones a Dostoievski. "Me impresiona muchísimo que haya escrito todo eso hace más de un siglo, y aun así entienda tan bien cómo funciona la mente humana –sostiene–, me encanta porque es como si ya hubiera visto todo lo que nos pasa hoy, ¡incluso antes de que existiera!". En su perfil hay bromas sobre la extensión de sus libros o cuestionarios como Qué escritor eres según tu mes de nacimiento (Dostoievski en enero, Albert Camus en agosto), que son un ejemplo de que la divulgación no es necesariamente aburrida. Ese test acumula 400 respuestas, entre ellas: "Soy Fiódor porque aunque tenga gran talento solo trabajo cuando quiero mi vicio" o "Si no soy Dostoievski no quiero nada".

Tanto Aitana como Lizzy han percibido el aumento de contenido sobre el escritor en redes sociales en los últimos tiempos. "Hay un interés real por sus obras, especialmente entre jóvenes que buscan libros que los hagan pensar", considera la segunda. Esa necesidad de hallar respuestas es lo que Estefanía (32 años), conocida como shakespiriana_ en Instagram, cree que puede haber popularizado la figura del escritor en estas plataformas. "Los personajes de Dostoievski tienen una psicología que impresiona. Quizá les ayude [a los chavales] a moverse en el mundo, a entender la maldad sin dejarse arrastrar por ella", asevera. Lizzy también señala un factor clave para conseguir viralidad: "En TikTok, incluso si el contenido es corto, muchas veces termina generando intriga, o bueno, así es como me hace sentir cada vez que veo videos así".

No todos los lectores se inician en la lectura de Dostoievski a través de Noches blancas. Lizzy, por ejemplo, empezó con Crimen y castigo a los 16 años y fue toda una revelación para ella por "cómo muestra lo que pasa dentro de la mente de Raskólnikov, cómo se justifica, como se va quebrando y se confunde más y más". El siguiente título que leyó fue Memorias del subsuelo, que le gustó todavía más porque le hizo pensar "en lo contradictorios que podemos ser nosotros los seres humanos, y cómo a veces actuamos incluso sabiendo que nos va a ir de mal en peor".

Estefanía también es fan del escritor desde adolescente. Fue con sus padres a una representación teatral de El gran inquisidor y automáticamente se convirtió en su autor favorito. Para ella, ha sido un compañero fiel a lo largo de toda su vida: "Con él he afrontado las grandes dudas existenciales y espirituales de mi vida. Las he ido resolviendo junto con él". Aunque le resulta muy difícil escoger, cree que Crimen y castigo es su novela preferida o, por lo menos, la que más veces ha releído.

Jordi Morillas, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona además de fundador y coordinador general de la sección española de la International Dostoievski Society, señala que esa obra es "más fácil de digerir al tratarse de una novela –hoy diríamos– policiaca con algunas pretensiones filosóficas", pero añade que "tal vez por ese motivo suele ser un texto por lo general mal comprendido". Por lo que ha podido observar en las redes sociales, lo que atrae del escritor es "el carácter rebelde que se puede observar en novelas como Crimen y castigo, que algunos suelen asociar a ideas que les pueden ser más o menos conocidas como las de Nietzsche" y, por supuesto, "sus supuestas sentencias".

Las frases literarias son un ingrediente clave para expresar sentimientos a través de los perfiles online: son concisas, generalmente intensas y sirven para mandar mensajes encriptados a los seguidores (sobre todo los usuarios más jóvenes). Pero, muchas veces, son erróneas. Morillas explica que: "Tanto Instagram, como TikTok, pero también Facebook y X [antes Twitter], son redes sociales en las que se suelen encontrar citas (la mayoría de ellas, no obstante, apócrifas o distorsionadas) de distintos autores para cuestiones de protesta social, de autoayuda (psicológicas) o de reflexión". Pero, a pesar de la posibilidad de la falsa atribución del pensamiento a determinado autor, pueden ser "un buen incentivo para acercarse a alguna obra suya".

Morillas, uno de los mayores expertos en la obra de Dostoievski de España, considera que Noches blancas puede ser una buena manera de iniciarse en el universo del escritor eslavo pero quizá lleve a equívocos . "Nos hallamos ante una obra de juventud, romántica e incluso ingenua que, si es seguida por la lectura de una novela como El idiota o Los demonios, podría dejar perplejo al lector y preguntarse si se encuentra realmente ante el mismo autor", aventura.

Para él, Apuntes de invierno sobre impresiones de verano podría ser una buena primera lectura ya que, aunque es cierto que no es demasiado conocida, se haya en el ecuador de su producción y presenta "una buena crítica social, económica, política y teológica de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX que tiene bastantes puntos en común con otros autores europeos de entonces y que, de hecho, constituye la base ideológica de lo que después serán sus grandes obras: Crimen y castigo, El idiota, Los demonios, El adolescente y Los hermanos Karamázov". Además, concluye, con esa lectura se puede comprender mucho mejor Apuntes del subsuelo "que se podría considerar la otra pata sobre la que se edifica el armazón ideológico que sirve de trasfondo a las cinco novelas anteriormente citadas".