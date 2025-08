Gonzalo Hergueta sobre la polémica con Rosalía: "Miguel Adrover es indómito"

¿La polémica con Rosalía forma parte de la promoción?

No. The designer is dead es una colaboración con Miguel Adrover, que es completamente indómito, también en cuanto a la promoción del documental. De hecho, por el momento no ha colgado el cartel de presentación en su Instagram, a pesar de que le he insistido. Él es completamente ajeno a todo esto. Yo mantengo contacto con él para informarle de cómo evoluciona la película, pero lo que Miguel hace y escribe es cosa suya, por supuesto, y nadie del equipo tiene nada que ver con ello.

¿Adrover volverá a enterrarse tras sus declaraciones?

Para él las declaraciones son lo de menos, la polémica con Rosalía es solo una anécdota. Su carrera se encuentra en un plano totalmente distinto y ahora está centrado en preparar un gran proyecto con un museo internacional, uno de los más grandes de Gran Bretaña.

¿Cómo surgió la idea de hacer un documental sobre él?

Lo descubrí viendo una película sobre Alexander McQueen. Miguel me pareció una persona fascinante y con un trabajo sorprendente, muy relevante en la actualidad, ya que es lo que está pasando en el mundo de la moda. Esa fascinación me llevó a pensar: ¿Y si hago un documental sobre Miguel Adrover?

¿Le impactó que fuese pionero?

Desde luego. Lo es en múltiples ámbitos: la perspectiva de género, la multiculturalidad, el reciclaje dentro de la moda, la reutilización de marcas y su mezcla dentro de un contexto o la manera de observar la calle y llevarla a la pasarela. Cuando descubrí toda esta nueva mirada, pensé: Pero si es lo que me están vendiendo como que es nuevo y ya lo hizo un mallorquín hace más de dos décadas. Entonces empecé a mover el proyecto y cuando decía que quería hacer un documental de Miguel Adrover, me decían que era muy esquivo y que sería imposible que aceptase.

¿Cómo lo logró? No le conocía.

No, de nada. Fue bastante difícil convencerle. Lo primero que hice fue mostrarle un documental mío sobre la fotógrafa Isabel Muñoz, una de las cinco más relevantes en España y muy involucrada en todo lo relativo a los derechos humanos. Miguel vio con ello que no quería hacer un reportaje al uso, aunque tardé un año y medio para que nos permitiese entrar en su casa para filmar parte del metraje.

El principal testimonio es el de su asistente, además de vídeos de la época en Nueva York. ¿Adrover no quería hablar de su pasado?

No. Es una persona que siempre vive en el presente y ahora mismo está totalmente concentrado en su nuevo trabajo. Me dijo que si quería reflejar su trayectoria pasada, que hablasen otros, que él la vivió y su testimonio se halla en su obra.

Sí aparece en escenas de su vida actual y con la metafórica muerte del diseñador con sus maniquíes. ¿Cómo concibió esta parte?

En un principio, el documental iba a tratar sobre su proyecto actual y sus fotografías en el aljibe de su casa. Viajamos a Mallorca con el fin de filmar todo este proceso, pero luego vimos la gran conexión que tenía con su archivo del pasado. El último día de rodaje vino con una caja y me dijo: «Aquí están todos los vídeos de Nueva York». Se trata de un material que era imposible de conseguir de otra manera. A Juan [Pérez de Rozas, coproductor] se le abrieron los ojos como platos.

C. Tangana es coproductor en Little Spain. ¿Se implicó mucho en el proceso creativo?

No. Little Spain participó en el largometraje desde el principio, aunque con un apoyo logístico y para lograr que la película llegue a su público, pero confiaron en mi creatividad y tuve total libertad.

El cantante ha dirigido con un gran éxito su primera película. ¿Comparten la misma visión del arte audiovisual?

Creo que sí. Ambos tenemos un profundo respeto por los creadores y de este modo lo reflejamos en nuestros respectivos proyectos, aunque con lenguajes distintos en cuanto a cómo contar las cosas, en su caso centrado en la música y en el mío, en la fotografía y la moda.

¿Una conclusión del filme es que Miguel Adrover está tranquilo en su retiro mallorquín?

Lo bonito de todo esto es que tu interpretación viendo la película es tan válida como la mía.