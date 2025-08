Celine Song: «Nos cuestionamos el valor de un gesto de amor pero nunca el de un bolso o unas joyas»

Celine Song triunfó con su ópera prima, Vidas pasadas, nominada al Oscar a la Mejor Película. Ahora ha vuelto a ponerse tras la cámara para contar la historia de una casamentera de éxito, Dakota Johnson, que debe escoger entre quien parece su hombre ideal, Pedro Pascal, y su amable pero imperfecto exnovio, Chris Evans.

Déjeme hacerle una confesión: después de ver 'Materialists', lo primero que hice al llegar a casa fue besar a mi mujer.

¡Una confesión maravillosa! No eres el primero que me lo dice. No son pocos los que como tú, al llegar a casa tras haber visto la película han querido mostrar el amor a su pareja y han estado hablando toda la noche de lo mucho que se quieren y de por qué se quieren. Al final, Materialists es como una afirmación del amor.

A mí me ha hecho reflexionar sobre las relaciones humanas en este mundo de dígitos y el amor como mercancía.

Claro, de lo que quiero hablar es del amor en el 2025, de cómo nos tratamos entre nosotros. La frase más importante de la película es la que dice: «No soy un objeto, soy una persona». Los objetos no se pueden querer ni amar entre ellos, es una persona la que ama a otra persona. La cosificación conduce a la deshumanización, que es lo que quería tratar en la película, cómo gestionamos esta búsqueda del amor en una sociedad que está controlada ahora mismo por números, algoritmos, inteligencia artificial...

Otra frase importante del filme dice: «La gente quiere sentirse valiosa».

Sí, es un concepto, el de «valioso, que se repite en el filme. Escuché esta palabra en muchas ocasiones cuando trabajé durante un tiempo como casamentera (matchmaker). La gente pedía alguien alto, con dinero, y ¿por qué eso se considera valioso? Quizá sea porque esas personas no se sienten valiosas ellas mismas. En esta sociedad capitalista están buscando algo que les dé un añadido, que les sume a ellos para sentirse más valiosos. Y eso hace que todos nos comportemos como productos, algo que no tiene nada que ver con el amor, porque el amor no tiene valor, es algo que nos pasa, no algo que uno compra o crea. Muchas veces nos cuestionamos el valor de un gesto de amor pero nunca nos cuestionamos el valor de un bolso o unas joyas.

Celine Song, hoy en el Parc de la Mar, en Palma / Guillem Bosch

¿Qué recuerdos agradables guarda de su experiencia como casamentera?

Dejé de trabajar como casamentera, como celestina, porque me lo pasaba demasiado bien. Era un trabajo que hacía para poder pagarme el alquiler, en aquel momento escribía obras de teatro que no me daban el dinero suficiente. El de celestina era un trabajo muy divertido y era muy sincero ver cómo la gente se exponía tanto delante de mí. Es difícil pensar cada día en las personas como si fueran comodidades, cuando realmente se supone que estás buscando el amor verdadero pero los pones en unas casillas y con unos números muy concretos. Frente a esto te sientes muy impotente.

¿Las citas son siempre un juego amoroso y cruel?

Las citas son un juego en el que vas en busca del amor. A menudo me preguntan qué sería para mí innegociable en el amor. Y creo que solo hay una respuesta correcta, y es que la persona que tú quieras te tiene que querer a ti de vuelta, te tiene que corresponder. El amor es un milagro que sucede, como si nos diera un rayo caminando por la calle. Tener citas y estar en el mundo del dating es como en lugar de quedarte en casa, cuando hay una tormenta, es salir y exponerte, intentar que te dé el rayo. Y es un juego en el que todos participamos, si tú decides jugarlo de manera cruel... eso ya es cosa tuya.

Le haré otra confesión: yo lloré en algunos momentos de la película. Pero tengo una duda: ¿debo presentar su película como una comedia romántica o como un filme de terror, con el capitalismo como un monstruo que nos niega nuestra capacidad para enamorarnos?

Mi película es ambas cosas, una comedia romántica y un filme de terror al mismo tiempo (risas). El amor es algo que nos pone a todos en el mismo nivel. Parece, sobre todo en los medios, que el amor está concebido para la gente rica: vemos cómo alguien conquista a otro con un regalo, o cómo alguien reserva todo un restaurante para una cena, con una banda dentro y un violín sonando. Pero el amor no se puede comprar, y por eso el amor es para todos nosotros. En el sistema capitalista la droga más peligrosa y potente ahora mismo es el dinero. Por eso es difícil ponerle valor al amor, porque es intangible, pero a la vez tiene un valor espiritual muy grande. En ese contexto es muy complejo darle la importancia que tiene, y eso es algo que me preocupa mucho.