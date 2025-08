Sepideh Farsi: "Israel nos quería silenciar, pero acabaron dando más fuerza a nuestra película"

La directora Sepideh Farsi ha presentado este jueves en el Atlàntida Film Fest su nuevo documental, Put Your Soul on Your Hand and Walk, centrado en la periodista palestina Fatma Hassona, asesinada en Gaza el 16 de abril, apenas un día después de que la película fuese seleccionada para el Festival de Cannes.

El filme nace del intercambio personal entre ambas mujeres durante más de 200 días de videollamadas en medio de la guerra. La propuesta, íntima y frontal, busca dar voz a quienes no pueden salir de Gaza ni ser escuchados fuera de ella.

“Cuando la conocí, supe que tenía que ser el centro de la película”, afirma la directora. A lo largo de más de 200 días, mantuvieron videollamadas casi diarias. Las conversaciones, grabadas desde París mientras Fatma estaba en Rafah, se convirtieron en el principal material del documental.

La pantalla del teléfono, con cortes de conexión, interferencias y sonido de fondo de bombardeos, se transformó en el espacio narrativo central. El documental se construye desde esa fragilidad digital que refleja también la vulnerabilidad de la vida bajo asedio.

El título del film, Put Your Soul on Your Hand and Walk, proviene de una frase pronunciada por Fatma en una de sus conversaciones con Farsi. “Ella literalmente se dejó el alma”, dice la directora, aludiendo tanto a su compromiso como periodista como a su entrega personal frente a la cámara. A lo largo del filme, Fatma no solo informa: reflexiona, recuerda, imagina, ríe, se angustia, resiste", añade.

Si me hubieran matado a mí, la película se hubiera estrenado igual Sepideh Farsi — Directora

El proceso de edición fue largo y delicado. “La película fue como una escultura, la fuimos esculpiendo hasta crear la obra definitiva”, explica Farsi.

En noviembre de 2024 tomó la decisión de no incorporar más materiales al montaje, salvo uno: "la última conversación que tuvo con Fatma, que acabó siendo también su despedida. Su inclusión da cierre a la película, pero también transforma el relato en un testimonio póstumo", según sus palabras.

La directora en la Catedral / EFE

El asesinato de Fatma Hassona

La muerte de la periodista fue un golpe devastador, pero no cambió los planes de Farsi. Al contrario. “El hecho de que la mataran dio más fuerza a la película”, asegura.

En ningún momento se planteó cancelarla. “Incluso si me hubieran matado a mí, la película se habría estrenado igual”, dice con convicción. Para ella, esa continuidad es una forma de honrar la memoria de su protagonista.

La directora iraní reflexiona también sobre el papel de las mujeres en Palestina, subrayando que se enfrentan a una sociedad profundamente tradicional. “Las mujeres tienen que encontrar su lugar y eso no es fácil”, explica.

Añade que un alto porcentaje de periodistas asesinadas por Israel son mujeres, pero también denuncia que ciertos países del viejo continente tienen una visión similar: "En muchos países de Europa las mujeres tienen un papel menor", afirma.

Sepideh Farsi en el Atlántida / EFE

Más allá del impacto político, la directora subraya la dimensión profundamente humana del documental. Su objetivo no es únicamente denunciar, sino tender un puente emocional con el espectador occidental.

“Espero que muchas personas que vean la película entiendan que Palestina no es algo lejano. Es como nosotros”, afirma.

En su opinión, “la parte humana es lo que más se ignora en Occidente”. Y precisamente por eso eligió contar esta historia no desde la distancia geopolítica, sino desde la cercanía de una simple videollamada, concluye.