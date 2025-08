Ramon Escalé, músico: «En la difusión de la música se amplifica la basura»

Usted comenzó la carrera de medicina y llegó hasta el tercer curso para dedicarse a la música. ¿Tiene buena salud el gospel?

En este momento sí, pero no siempre ha sido de esta manera. Hace veinticinco años, cuando empezamos en esto, había un vacío en este campo tan importante de la música. De hecho, le diría que los grandes compositores actuales de música moderna están creando música góspel y los grandes artistas afroamericanos han bebido en esa forma musical que nace en las iglesias. Y me refiero a Michael Jackson, Ray Charles, Aretha Franklin, Prince o Mahalia Jackson, entre muchos otros.

¿Cómo entra usted en esa forma musical?

Pues después de hacer una gira con la cantante Michelle MacCain, que tenía casa en Mallorca, por cierto. Ella me abrió puertas y me hizo pensar que esa música podría atraerme, como así ha sido.

Fue un visionario.

No, ya que las cosas grandes de la vida no las escoges, sino que te vienen. Pues de esa manera el góspel llegó a mí, no yo a él. Empecé realizando talleres y después de cada uno de ellos me pedían crear un coro. Así que imagínese la cantidad de grupos que he iniciado en ese campo. Y después vino Messengers, una formación ya profesionalizada.

El público va masivamente a los conciertos de góspel. ¿Qué tiene esa música que engancha tanto?

Para mí son dos los factores que explican su popularidad. Por una parte, el góspel transmite un mensaje positivo, de esperanza. Las letras de esas canciones hablan de amor, de proximidad y de buen rollo. Y por otra, que es muy fácil coger sus melodías, cuando las escuchas una o dos veces ya te quedan y puedes cantarlas y acompañarlas con las palmas y ritmos.

El góspel bebe de las fuentes de la religión.

En efecto. Nace en las liturgias de los afroamericanos y se va desarrollando, aunque sin perder ese espíritu religioso. En el góspel la figura de Jesús como salvador es importantísima. Y no deja de ser una especie de contradicción pues los que fueron esclavos acabaron cantando al Dios de sus opresores.

¿Y aún es así? ¿El góspel está hoy en las iglesias?

Por supuesto. Para los fieles es una manera de rezar, con música. En los orígenes del góspel está la espiritualidad y aun es así, en las iglesias de los Estados Unidos. Piense que para los que lo cantan en los oficios religiosos es algo más que música, es una manera de enlazar con lo trascendente y también una manera de socializar.

Para muchos es difícil distinguir entre Gospel y los Espirituales negros.

Mire, los Espirituales negros serían como la música clásica; y el góspel es como la música con la que el pueblo llega a Dios, con un contenido popular. Y eso último con medios diversos: en algunas iglesias modestas lo cantan unos coros con acompañamiento básico de un órgano Hammond, el instrumento que, según los músicos, es el que acerca más a Dios. En otros sectores con un estatus mayor, las voces pueden ir acompañados por verdaderas orquestas. El góspel, como industria musical, genera mucho dinero.

¿Compone usted para ese tipo de música?

Tengo muchas composiciones de góspel pero seguramente nunca verán la luz, pues no me veo en ellas. A mi me gusta tomar temas que ya existen y arreglarlos para formaciones como en este caso una banda o para otros grupos. Mi música, la que me sale de dentro es el rock sinfónico.

Películas como Sister Act o concursos televisivos como Oh Hapy day ¿han ayudado a la difusión del gospel?

Por desgracia, ayudan. Y digo por desgracia pues la difusión debería ser por otros caminos y no los de las teles y ahora las redes, que no tienen la credibilidad que se les supone a los medios. Vivimos en un mundo en el que todo se simplifica para que se consuma más y algunos ganen mucho dinero. ¿Ha pensado usted que las imágenes que se convierten en virales son las que denigran a alguien y no las que refuerzan las buenas obras? Con la música pasa lo mismo, se promociona lo banal y la excelencia no se valora. En la difusión de la música se amplifica la basura. Así que estar hoy en las teles ya no es un signo de calidad. Por tanto, en mi caso, lo que hago es dejar fluir, ir hacia donde me llevan mis actos, que son mis vientos. Y el gospel es uno de esos vientos, pero no el único.