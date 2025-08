Era un comentario bastante escuchado entre los asistentes al concierto que comentamos: «¡Pero cómo suena esta banda!».

Y tenían razón los centenares de personas que el pasado domingo no quisieron perderse esta sesión, curiosa, que unió una forma música vocal religiosa con una banda, convertida en una big band, pues la Banda de Felanitx se mostró espléndida, con unas secciones enormemente entregadas, con unos metales de sonoridad filadelfiana, una percusión potente y unas maderas muy afinadas y atentas, a las que se unieron algunas cuerdas que dieron un toque sinfónico al proyecto. Un diez, en definitiva.

Todo, para acompañar a un grupo de góspel que se ha convertido en un referente: Messengers. Una formación profesional de jóvenes catalanes que, liderados por uno de los grandes del género, Ramon Escalé, llenaron de espiritualidad afro americana el escenario de Sa Bassa Nova de Portocolom, que año tras año acoge propuestas de gran nivel.

Temas como Healed, Satan, we’re gonna tear your kingdom down o Yes, Lord, yes, todos arreglados por Ramon Escalé, sonaron rítmicos y líricos a la vez, convirtiendo el espacio junto al mar en una iglesia americana en la que las oraciones se realizan cantando. No sonó el Oh, happy day, el clásico de entre los clásicos, pero sí un Hallelujah final, al que se unieron los miembros del Cor de Gospel de l’Aula de música, que dirige Annabel Villalonga.

Víctor Ferragut, director de la banda, puede estar más que satisfecho de esa labor que está haciendo con esos jóvenes instrumentistas, pues la Banda de Felanitx se ha posicionado como una de las mejores de Mallorca. Enhorabuena.