Rosalía rechaza las acusaciones de "silencio cómplice" hacia Palestina vertidas por el diseñador mallorquín Miguel Adrover

La cantante Rosalía ha rechazado este miércoles las acusaciones de "silencio cómplice" hacia Palestina que el diseñador de moda mallorquín Miguel Adrover Barceló vertió sobre ella, motivo por el que la artista catalana ha pedido que "se señale a quienes deciden y tienen poder de acción".

"No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina", ha sentenciado la cantante a través de una 'story' en su cuenta de Instagram, en el que, además, ha subrayado que "es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan".

Este martes Miguel Adrover trasladó en un mensaje en su cuenta de Instagram que rechazaba realizar un 'custom look' a Rosalía por considerar que la artista no ha apoyado "públicamente" a Palestina y, aunque reconoció que la admira, remarcó que el silencio "es complicidad".

"Haciendo lo correcto. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado", expresó Adrover.

La cantante no ha escondido su "gran tristeza" por la polémica generada en redes y se ha justificado afirmando que el hecho de no haber usado su plataforma "alineada con el estilo o expectativas ajenas" no significa "en absoluto" que ella "no condene lo que está pasando en Palestina".

Por último, Rosalía ha lamentado que su mensaje "no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo", y por ello ha querido agradecer y mostrar su respeto "a las personas que realmente actúan (...) dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras".