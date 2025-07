Mor el músic mallorquín Gonzalo Augusto Company, company de projectes

Des de Juventuts Musicals de Palma i el Festival Chopin de Valldemossa, ens arriba la notícia de la mort de Gonzalo Augusto Company. El mallorquí, gestor cultural, melòman de pro i violinista ens va deixar el passat dia 28 de juliol a Madrid, a l’edat de seixanta-nou anys.

Va ser President de Joventuts Musicals de Palma (1972-1974) fins que es traslldà a Londres per tal de perfeccionar els estudis.

Casat amb la mezzosoprano Zandra McMaster, la família decidí residir a Madrid, lloc en el qual, el 1979, va muntar una de les agències de concerts més importants, organitzant esdeveniments per a artistes de prestigi internacional.

També el 1979 i amb Conncepció Oliver com a Presidenta de JJMM de Palma començà a recomanar artistes a Les Serenates d’Estiu que, primer al Claustre de Sant Francesc i a partir de l’any 1990 al Castell de Bellver, varen tenir Gonzalo com a director artístic. Va ser, sens dubte, una etapa en la qual visitaren Palma solistes i grups de renom que venien a Mallorca després o abans de trepitjar els grans escenaris i festivals europeus. El 2012, després de quaranta-dues edicions, el cicle es va deixar de programar per manca de suport econòmic. Una llàstima.

En la nota de premsa que ens han enviat des de Juventuts Musicals i el Festival Chopin es remarca l’amistat de Gonzalo amb la fundadora y presidenta del Patronat F. Chopin i G. Sand des de 1960 a 1980, Aina Maria Boutroux i amb la seva filla Margalida Ferrà. Amistat que, a partir de 1980 es va materialitzar en la decisió de crear l’Associació Festivals Chopin de Valldemossa que des del any 1981 ha organitzat anualment aquest festival internacional, essencialment pianístic. “Son innombrables els artistes de gran renom internacional que aportà Gonzalo al llarg de les edicions d’aquest cicle”, escriuen, sense anar més lluny, “el darrer fou Boris Giltburg que actuà diumenge passat”.

Tant Concepció Oliver, Presidenta de Juventuts Musicals de Palma com Rosa Capllonch, Presidenta de l’Associació Festivals Chopin de Valledmossa ens fan saber la tristesa que els causa aquest traspàs i volen fer arribar el condol a la seva família i amics.