CineCiutat impulsa el proyecto Que(r)er, un ciclo de cine e investigación sobre la comunidad LGTBIQ+

El cine independiente CineCiutat pone en marcha durante los meses de agosto y septiembre el proyecto Que(r)er, una iniciativa que combina proyecciones cinematográficas, acción comunitaria e investigación social para abordar la realidad del colectivo LGTBIQ+ en las Baleares.

El proyecto contempla la proyección semanal de películas de temática o autoría LGTBIQ+ todos los jueves a las 19:30 h, acompañadas de presentaciones, coloquios y una dinámica de encuestas previas y posteriores para analizar el impacto del cine en la sensibilización frente a la LGTBIfobia. Los resultados formarán parte de un informe final.

Que(r)er cuenta con la colaboración de entidades como Mostra OUT!, ARMI, la Consulta de Identidad de Género del Hospital Son Espases, así como de profesionales vinculados a la cultura y la comunicación, entre ellos Charli Bujosa, Elitxo Garayalde y la periodista Cati Moyà.

Cati Moyà, una de las colaboradoras del proyecto / Manu Mielniezuk

El ciclo incluye títulos reconocidos del cine internacional como Te estoy amando locamente, Happy Together, Pride, Call Me by Your Name, Girl, Retrato de una mujer en llamas y Brokeback Mountain, entre otros. Cada sesión estará acompañada por intervenciones artísticas o encuentros con expertos.