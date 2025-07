El cineasta Marcos Cabotá: «Las trabas que tuvo D’Nash en Eurovisión probablemente las sufrieron otros muchos artistas»

El director del Atlàntida Mallorca Film Festival, Jaume Ripoll, dijo el domingo en la inauguración: «La cultura incomoda. Si la cultura no incomoda, es entretenimiento».

Mikel, del extinto grupo de música D’Nash, que asistió al estreno de esta 15 edición, se lo apuntó en el teléfono móvil y este lunes recordó la sentencia para resumir la esencia del documental Prohibido ganar Eurovisión, del director de cine mallorquín Marcos Cabotá.

Mikel (Miguel Hennet) tenía 22 años en 2007 y formaba parte del cuarteto que junto a Javi, Basty y Ony iba a representar a España durante el certamen visto por 300 millones de espectadores en todo el mundo.

«Lo que parecía un sueño acabó convirtiéndose en una pesadilla», avanza la sinopsis. El por qué de la «prohibición» del título se explica en el largometraje proyectado en la sala Rívoli y que este año se distribuirá en streaming, aunque Cabotá apunta que «las trabas que tuvo D’Nash probablemente las sufrieron otros muchos artistas en diferentes certámenes».

Marcos Cabotá presentó su documental en el Atlàntida / Ana B. Muñoz

Intereses de los directivos

Añade que «los directivos en sus despachos tienen intereses y toman decisiones para justificar sus elevados sueldos, aunque con ello hagan daño a los creadores. Su poder está por encima del de los artistas, pero al final son estos los que ponen la cara y se juegan su nombre y su trayectoria. Y son a quienes señalan si las cosas salen mal, como en este caso. Por eso me pareció importante que la historia se conociese», argumenta.

No es la primera vez que el director isleño se embarca en «proyectos de cine de David contra Goliat», como los define, en referencia a los metrajes I am your father y Sonic Fantasy, el primero en homenaje al actor que encarnó al villano Darth Vader, David Prowse, en el anonimato frente al poderío de Lucasfilm; y el segundo sobre Bruce Swedien, el mejor ingeniero de sonido de la historia, mano derecha de Michael Jackson y también ninguneado por la industria audiovisual.

En el caso del documental sobre D’Nash en Eurovisión, para Mikel y Javier Álvarez -presentes en el Atlàntida- su proyección ha sido «una catarsis».

«Cuando lo vi me impactó muchísimo y me ha servido para comprender lo que sufrí en su día y no había digerido. Se me ponen los pelos de punta porque es duro verte con 22 años envuelto en un engranaje de este tipo, con tanta responsabilidad y viendo todas las zancadillas que nos ponían en el recorrido hacia Eurovisión".

"Éramos unos jóvenes con ilusión y ganas de hacerlo bien pero no nos ayudaron en absoluto. Hasta el documental, no estaba en paz con mi yo de aquella época», rememora Mikel. Tal como añade Javi, «finalmente alguien ha dado voz y ha hecho justicia sobre lo que ocurrió en 2007».

Cartel del documental / .

Cintas en una bolsa

Marcos Cabotá acompañó al grupo durante el proceso previo y en el viaje a Helsinki, donde se celebró el certamen, con el objetivo de hacer un reportaje positivo para incluir en un futuro disco con DVD en el caso de que obtuviesen una buena puntuación.

«Era lo típico aquella época, por lo que rodé tres meses de preparativos y la experiencia en Eurovisión, pero el resultado fue malo (quedaron en el puesto 20), por lo que las cintas grabadas se quedaron guardadas y olvidadas en una bolsa".

"15 años después, con mi amigo Joan Bover -también productor del largometraje-, las recuperé para hacer una sesión de fotos de cintas viejas y decidimos revisarlas», relata respecto a cómo surgió la idea.

En 2007 no se dio cuenta de que había problemas, aunque alguna vez sospechó algo, y al visionarlas se percató de que había «cosas que no cuadraban del todo. No todo funcionaba como cabría esperar». El cineasta llamó a los miembros del grupo, que se disolvió en 2013, y les animó a que contasen su historia.

Sin rencor

Pese a la nefasta experiencia, tanto Javier como Mikel volvieron a tener relación con el concurso. El primero quedó preseleccionado en Benidorm Fest en 2017 y este año se ha vuelto a presentar, mientras que su compañero fue bailarín y corista de Miki Núñez en 2019.

No guardan rencor porque «ya han pasado muchos años y las cosas no funcionan igual. Nosotros hemos denunciado lo que ocurrió en 2007 con la delegación española. Las personas y las decisiones desde arriba han cambiado y ahora hay más criterio y valoran al artista. Yo regresé para desquitarme de mi primera experiencia, ya que me encanta la música y porque es una plataforma muy buena para darte a conocer», destaca Javier.

En la misma línea se expresa Mikel, quien recuerda que hace décadas «Eurovisión no era visto con nada de cariño en España, un hecho que ha cambiado desde la selección de los artistas en Benidorm Fest. Ha adquirido otra dimensión y un prestigio que se merece».