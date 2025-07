Antoni Pizà: "El jazz es la música que más ha luchado por los derechos civiles"

¿Quién dijo que una canción no podía cambiar el mundo?

No lo sé, no lo recuerdo ahora mismo, pero está claro que no lo puede cambiar.

Pues a mí se me ocurren un montón, desde el ‘Imagine’ de Lennon al ‘Blowin’in the Wind’ de Dylan.

Todo ayuda pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es que no aprendemos la canción. Hay muy buenas canciones que cambian muchas cosas pero continuamos en un mundo marcado por las injusticias.

Canciones como ‘Strange Fruit’ de Billie Holiday o ‘Mississippi Goddam’ de Nina Simone se convirtieron en himnos de la lucha por la igualdad racial, un asunto que ayer trató en su charla programada en el festival de jazz de sa Pobla.

Sí, son dos canciones que hicieron que mucha gente cobrara conciencia, pero yo soy pesimista y parece ser que tenemos una tendencia a no aprender las lecciones. Ejemplos hay muchos, como los de Gaza o Torre-Pacheco.

¿Qué podemos aprender del jazz, en este sentido?

El jazz es la música que más ha luchado por los derechos civiles. Fue el primer género musical, creado mayoritariamente por afroamericanos, el primer vehículo de esta reivindicación. Unas reivindicaciones que después derivaron hacia otros estilos: el revival del folk en los 60, el rock en los 70, el hip hop en los 80 y 90… Pero que nacieron ahí, en lo que ahora llamamos jazz, una definición que es muy amplia e indefinida.

¿El jazz sigue siendo una herramienta política?

Sí, por supuesto, lo es y lo seguirá siendo. Lo que pasa es que el jazz es una música que es hasta cierto punto minoritaria, supone un segmento muy pequeño del conjunto cultural. La repercusión de lo que pasa en el mundo del jazz tiene unas ondas limitadas.

¿Qué voces actuales dentro de este lenguaje las consideraría como políticas?

Hay muchas, y no estoy al corriente de todas. Una de ellas sería Christian McBride, que actuó en sa Pobla hace una semana. Un músico que está en su plena madurez y que antes de la actual administración estadounidense se le encargó una obra reivindicativa muy en línea de lo que han sido canciones como las citadas anteriormente de Nina Simone y Billie Holiday. Es una obra más sofisticada, toda una suite entendida como una obra más o menos sinfónica, de larga duración, con diferentes partes y episodios dedicados a la experiencia afroamericana, por ejemplo, textos de Malcom X y Muhammad Ali y evocaciones de Martin Luther King y Rosa Parks, la persona que reivindicó la desegregación.

Medio siglo después las injusticias raciales siguen salpicando a la sociedad estadounidense. ¿Es el americano un pueblo torpe de memoria?

Sí, es un pueblo desmemoriado. Después de Obama la política norteamericana ha dado el giro que ha dado precisamente como reacción digamos racista. Hay muchas causas, y yo no soy nadie para opinar sobre estas cuestiones, pero la razón principal, lo que se dice la carne roja que ha atizado a ciertas masas hacia la ultraderecha, ha sido el racismo. No se ha asimilado que un presidente pudiera ser afroamericano y que además pudiera ser tan bueno.

El musicólogo mallorquín Antoni Pizà / Mike Meiré

¿Trump es racista?

Se ha dicho muchas veces pero Trump no es racista, sino populista. Trump es cualquier cosa que enfurezca a las masas, y racismo es una de ellas, como también la inmigración o los derechos LGTBIQ+. Cualquier cosa, no está obsesionada solo con una.

Usted reside en Nueva York desde hace décadas. ¿Cómo soporta el día a día de un gobierno marcado por la guerra y los escándalos?

En Nueva York se vive de forma distinta a otras partes de Estados Unidos, por ahora se tiene una especie de protección. La cuestión del populismo ultraderechista de Estados Unidos es que no es solo de este país, es algo generalizado, pero EE UU es el líder de la economía y la geopolítica internacional, y por lo tanto las decisiones de Washington tienen repercusiones mundiales. Pero yo no veo que sea muy diferente con lo que está pasando con el populismo y la ultraderecha en otras partes del mundo, sencillamente es una diferencia de escala. Recuerda que cuando empezó el Holocausto los judíos berlineses no creían que el antisemitismo iba a por ellos, “no nos pasará a nosotros”, decían. Europa está viviendo ahora una especie de sueño, y parte de este sueño es que se cree que eso solo pasa en Estados Unidos. Y aquí está pasando, aunque a menor escala y con menos repercusiones. Van a por todos, esa es la cuestión.

¿Por qué a los artistas les cuesta posicionarse políticamente?

Muchos sí que se posicionan pero los hay que tienen muchos intereses. Todos quieren mantener su statu quo, y eso quizá frena a mucha gente. Uno puede perder su trabajo, sus fondos de investigación, etcétera, así que reina la cautela.

Lector voraz, recomiende un libro para este verano.

‘On Tyranny’ (traducido al castellano como ‘Sobre la tiranía’ y editado por Galaxia Gutenberg), de Timothy Snyder, en el que este sociólogo norteamericano, antiguo profesor en Yale y autoexiliado a Canadá, analiza diferentes tipos de dictadura aparecidos desde los años 30, como los de Rusia, Italia o Alemania, y a partir de ahí establece comparaciones con Estados Unidos o la ultraderecha en Europa. Un hombre que ha sido muy criticado en redes sociales por haber hablado claro.

Profesor de musicología en The City University of New York y director de la Foundation for Iberian Music. ¿Qué proyectos están desarrollando actualmente en la Foundations for Iberian Music?

Siempre tenemos muchos proyectos en marcha. Hacemos poco tuvimos un congreso sobre García Lorca y los afroamericanos de Harlem, y ahora tendremos otro sobre la zona bohemia tradicional de Nueva York, el Greenwich Village, y su relación con el hispanismo, con intelectuales de la República, muchos de ellos músicos.